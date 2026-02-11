Logo
"Хладни мир" је почео између Европе и САД

Спутник Србија

11.02.2026

10:09

"Хладни мир" је почео између Европе и САД
Фото: Tanjug/AP/Thomas Padilla

Између Европске уније и Сједињених Држава почео је "хладни мир", а Европа је шокирана тренутним стањем трансатлантских односа, сматра Алексеј Пушков, члан Уставног одбора Савета Федерације Русије.

Вјероватно можемо говорити о фази, ако не "хладног рата", онда "хладног мира" између Европе и САД - написао је Пушков у свом Телеграму.

Руски сенатор је истакао да се овај "хладни мир" може видјети у "очигледној нервози (француског предсједника Емануела) Макрона, једва уздржаном бијесу (председнице Европске комисије Урсуле) фон дер Лајен, изнуђеним опрезним формулацијама (њемачког канцелара Фридриха) Мерца, кукавичком наговјештају (пољског премијера Доналда) Туска и смртној тишини балтичких држава".

- То много говори да је Европа шокирана тренутним стањем трансатлантских односа, не зна шта да ради и размишља само о томе како да преживи зиму - закључио је Пушков.

Макрон је раније изјавио да је Европа ушла у фазу у којој може да се ослони само на себе, да су Европљани очајни и да се више не зна колико далеко су Американци спремни да иду.

