"Хладни мир" је почео између Европе и САД

Извор:
Спутник Србија
11.02.2026
10:09
Коментари:0
Између Европске уније и Сједињених Држава почео је "хладни мир", а Европа је шокирана тренутним стањем трансатлантских односа, сматра Алексеј Пушков, члан Уставног одбора Савета Федерације Русије.
Вјероватно можемо говорити о фази, ако не "хладног рата", онда "хладног мира" између Европе и САД - написао је Пушков у свом Телеграму.
Руски сенатор је истакао да се овај "хладни мир" може видјети у "очигледној нервози (француског предсједника Емануела) Макрона, једва уздржаном бијесу (председнице Европске комисије Урсуле) фон дер Лајен, изнуђеним опрезним формулацијама (њемачког канцелара Фридриха) Мерца, кукавичком наговјештају (пољског премијера Доналда) Туска и смртној тишини балтичких држава".
- То много говори да је Европа шокирана тренутним стањем трансатлантских односа, не зна шта да ради и размишља само о томе како да преживи зиму - закључио је Пушков.
Макрон је раније изјавио да је Европа ушла у фазу у којој може да се ослони само на себе, да су Европљани очајни и да се више не зна колико далеко су Американци спремни да иду.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
13
03
12
56
12
52
12
49
12
42
Тренутно на програму