Шесторо мртвих, сумња се на дјеловање култа: Има и дјеце

Извор:
Аваз
11.02.2026
09:44
Коментари:0
Бугарска је ових дана потресена стравичним случајем када је у забаченом планинском подручју пронађено шест тијела.
Полиција сумња на четири самоубиства и два убиства, а међу жртвама је и 15-годишњи дјечак. Тијела су откривена у недјељу на Старој планини у западном дијелу земље, а тужитељи су случај описали као да је "изашао из серије Twin Peaks", пише Дејли мејл.
Полиција је још 2. фебруара открила тијела тројице мушкараца у доби од 45, 49 и 51 годину у дворишту изгорјеле приватне планинске колибе близу пријевоја Петрохан.
Сцена
Јана о стравичној сцени на наступу са Шабаном: Газда тражио да стоје и да пјевају док је крвнички тукао кћерку
- Нема трагова борбе ни било каквих повреда осим оних од ватреног оружја - изјавила је замјеница тужитељице Вишег суда у Софији Наталиа Николова, наводећи како се претпоставља да су и та тројица починила самоубиство.
Касније су у камперу паркираном на истом планинском ланцу пронађена и тијела двојице мушкараца, старих 51 и 22 године, те 15-годишњег дјечака.
"Према подацима обдукције три тијела, чини се да су вјеројатно почињена два узастопна убиства и једно самоубиство", објавило је бугарско тужилаштво јуче, позивајући се на резултате обдукције тијела пронађених у камперу.
Investigators are revealing chilling new details in the mysterious deaths of six people across two mountain sites in Bulgaria, in a case top prosecutors are comparing to a real-life "Twin Peaks." pic.twitter.com/ugjWGmsybG— TVP World (@TVPWorld_com) February 10, 2026
Истражитељи су утврдили помоћу снимки надзорних камера око колибе да је свих шест преминулих особа било заједно до јутра 1. фебруара. Дио групе, укључујући 15-годишњака, потом се одвезао кампером, док су остали били у колиби коју су затим запалили.
Случај, који је директор националне полиције у недјељу описао као "злочин без преседана, барем за Бугарску", изазвао је лавину нагађања на друштвеним мрежама, уз критике на рачун полицијске истраге.
Хроника
Ухапшен Мирза Хатић
Већина жртава били су чланови невладине организације под називом Национална агенција за надзор заштићених подручја (НАКЗТ), која организује љетне кампове за младе у руралним подручјима. Тужилаштво је најавило да ће истражити активности те организације, особито у свјетлу оптужби о култним праксама.
Свијет
Прва свједочења након масакра у школи: Ученици клупама забарикадирали врата
Вржилац дужности главног бугарског тужиоца, Борислав Сарафов, прошле је седмице повукао паралелу између овог случаја и "Twin Peaksa", америчке телевизијске серије редитеља Давида Линча о агенту ФБИ-а који истражујући убиство открива бизарне и стравичне тајне истоименог града.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму