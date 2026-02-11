Logo
Шесторо мртвих, сумња се на дјеловање култа: Има и дјеце

Извор:

Аваз

11.02.2026

09:44

Шесторо мртвих, сумња се на дјеловање култа: Има и дјеце
Фото: Printscreen/X

Бугарска је ових дана потресена стравичним случајем када је у забаченом планинском подручју пронађено шест тијела.

Полиција сумња на четири самоубиства и два убиства, а међу жртвама је и 15-годишњи д‌јечак. Тијела су откривена у нед‌јељу на Старој планини у западном дијелу земље, а тужитељи су случај описали као да је "изашао из серије Twin Peaks", пише Дејли мејл.

Планинска колиба

Полиција је још 2. фебруара открила тијела тројице мушкараца у доби од 45, 49 и 51 годину у дворишту изгорјеле приватне планинске колибе близу пријевоја Петрохан.

Jana Todorovic

Сцена

Јана о стравичној сцени на наступу са Шабаном: Газда тражио да стоје и да пјевају док је крвнички тукао кћерку

- Нема трагова борбе ни било каквих повреда осим оних од ватреног оружја - изјавила је замјеница тужитељице Вишег суда у Софији Наталиа Николова, наводећи како се претпоставља да су и та тројица починила самоубиство.

Касније су у камперу паркираном на истом планинском ланцу пронађена и тијела двојице мушкараца, старих 51 и 22 године, те 15-годишњег д‌јечака.

Обдукција тијела

"Према подацима обдукције три тијела, чини се да су вјеројатно почињена два узастопна убиства и једно самоубиство", објавило је бугарско тужилаштво јуче, позивајући се на резултате обдукције тијела пронађених у камперу.

Истражитељи су утврдили помоћу снимки надзорних камера око колибе да је свих шест преминулих особа било заједно до јутра 1. фебруара. Дио групе, укључујући 15-годишњака, потом се одвезао кампером, док су остали били у колиби коју су затим запалили.

Невладина организација

Случај, који је директор националне полиције у нед‌јељу описао као "злочин без преседана, барем за Бугарску", изазвао је лавину нагађања на друштвеним мрежама, уз критике на рачун полицијске истраге.

mirza hatic

Хроника

Ухапшен Мирза Хатић

Већина жртава били су чланови невладине организације под називом Национална агенција за надзор заштићених подручја (НАКЗТ), која организује љетне кампове за младе у руралним подручјима. Тужилаштво је најавило да ће истражити активности те организације, особито у свјетлу оптужби о култним праксама.

Пуцњава Канада школа

Свијет

Прва свједочења након масакра у школи: Ученици клупама забарикадирали врата

Вржилац дужности главног бугарског тужиоца, Борислав Сарафов, прошле је седмице повукао паралелу између овог случаја и "Twin Peaksa", америчке телевизијске серије редитеља Давида Линча о агенту ФБИ-а који истражујући убиство открива бизарне и стравичне тајне истоименог града.

Бугарска

пронађено тијело

