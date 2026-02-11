Logo
Орбан: Најновији ратни план Брисела и Кијева је објава рата Будимпешти

Извор:

СРНА

11.02.2026

08:33

Орбан: Најновији ратни план Брисела и Кијева је објава рата Будимпешти
Фото: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да је званична публикација бриселске елите - "Политико" објавио најновији ратни план Брисела и Кијева, што представља отворену објаву рата Мађарској.

"Они игноришу одлуку мађарског народа и одлучни су да свргну мађарску Владу свим потребним средствима. Желе да странка Тиса дође на власт, јер тада више не би било вета, отпора и више не би било избјегавања њиховог сукоба", написао је Орбан на "Иксу".

Он је истакао да их Мађари на изборима у априлу морају зауставити.

"Фидес је једина сила која стоји између Мађарске и бриселске власти и једина гаранција мађарског суверенитета", истакао је Орбан.

Орбан је додао да најновији ратни план украјинског предсједника Владимира Зеленског од пет тачака предвиђа и пријем Кијева у ЕУ наредне године.

