Орбан: Најновији ратни план Брисела и Кијева је објава рата Будимпешти

Извор:
СРНА
11.02.2026
08:33
Коментари:0
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да је званична публикација бриселске елите - "Политико" објавио најновији ратни план Брисела и Кијева, што представља отворену објаву рата Мађарској.
"Они игноришу одлуку мађарског народа и одлучни су да свргну мађарску Владу свим потребним средствима. Желе да странка Тиса дође на власт, јер тада више не би било вета, отпора и више не би било избјегавања њиховог сукоба", написао је Орбан на "Иксу".
Он је истакао да их Мађари на изборима у априлу морају зауставити.
"Фидес је једина сила која стоји између Мађарске и бриселске власти и једина гаранција мађарског суверенитета", истакао је Орбан.
Орбан је додао да најновији ратни план украјинског предсједника Владимира Зеленског од пет тачака предвиђа и пријем Кијева у ЕУ наредне године.
