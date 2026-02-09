Орбан: Одбио сам Клинтонов позив 1999. године да Мађарска нападне Србију

Извор:
Танјуг
09.02.2026
11:16
Коментари:0
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да је 1999. године, током свог првог премијерског мандата, док су трајали сукоби у АП Косову и Метохији и НАТО агресија, добио позив од тадашњег америчког предсједника Била Клинтона да Мађарска отвори други фронт и нападне Србију или "бар да пуца из Мађарске преко Војводине све до Београда", али да је одбио такав позив, пренио је данас Телеx.
Орбан је рекао током предизборног скупа у Сомбатхељу, на западу Мађарске, да је мађарска влада тада одлучно одговорила са: "Не, господине!".
- Да смо у то вријеме имали премијера који је знао само да каже "Да, господине", били бисмо до гуше у рату - закључио је Орбан.
Он је навео да је тада питао Клинтона шта би се у таквој ситуацији десило са 300.000 етничких Мађара који живе у Војводини.
Такође је рекао да је упозорио Клинтона да би, у случају напада Мађарске, било и узвратних пуцњава на мађарске градове.
Орбан је навео да се затим сагласио са Клинтоном да лично разговарају о том питању на самиту НАТО-а заказаном за недјељу дана касније, али да Американци никада више нису покренули то питање.
- Могуће је рећи "не" када имате храбрости да то урадите - истакао је Орбан.
Према његовим ријечима, за неколико година, дипломатска историја ће описати како, којим каналима и са којим информацијама су стигли до америчког предсједника и убиједили га да никада више не поставља такав захтјев.
