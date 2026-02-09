Заокрет у Њемачкој: Нови закон доноси велике промјене за подстанаре

Њемачка припрема опсежну реформу закона о изнајмљивању станова, која би требало да донесе значајне промјене за подстанаре – од „друге шансе“ за оне који касне с плаћањем кирије, преко ограничавања раста најамнина, до строжих правила за намјештене станове и краткорочне уговоре.

Циљ реформе је заштита станара од наглог раста трошкова становања и смањење ризика од деложација.

1. „Друга шанса“

Тренутно, станар који касни с плаћањем може добити ванредни отказ уговора и остати без стана. Према новом плану:

Ванредни отказ због дуга постаје неважећи ако станар (или, на примјер, Jobcenter) измири укупан дуг у року од два мјесеца од пријема тужбе за исељење.

Ова „друга шанса“ важи само ако станар у посљедње двије године већ није користио ту могућност.

Новина је и то што ће исто правило важити и за редовне отказе, које станодавци често користе како би иселили станара чак и након накнадне уплате дуга.

2. Ограничење „индекс“ кирија (Indexmiete)

Код уговора у којима је висина најамнине везана за инфлацију, станари су посљедњих година били посебно погођени. Министарка Хубиг планира:

– максимално повећање од 3,5 одсто годишње.

Циљ је да се спријечи да станари трпе двоструки удар – општи раст цијена и нагли скок кирије.

3. Крај манипулацијама са намјештеним становима и краткорочним уговорима

Станодавци су често заобилазили „кочницу цијена“ (Mietpreisbremse) изнајмљујући станове као намјештене или на кратак рок. Реформа предвиђа:

– Краткорочни уговори: законско ограничење на максимално шест мјесеци. Све што је дуже од тога подлијеже строжијим правилима.

– Намјештени станови: додатак на намјештај сматраће се примјереним само ако не прелази пет одсто нето основне најамнине (за потпуно опремљен стан).

4. Шта се мијења за станодавце?

Иако је реформа усмјерена прије свега на заштиту станара, предвиђене су и одређене олакшице за власнике некретнина.

Код модернизације стана (на примјер, уградња нових прозора или плочица), граница за поједностављени поступак повећања кирије подиже се са 10.000 на 20.000 евра. То значи мање бирократије за станодавце приликом улагања у некретнину.

5. Када правила ступају на снагу?

Тачан датум још није познат. Нацрт закона прво мора проћи Савезну владу (Bundeskabinett). Ипак, с обзиром на то да су многи детаљи дио коалиционог споразума ЦДУ-а, ЦСУ-а и СПД-а, очекује се да ће процес ићи релативно брзо.

До краја године планирају се и још строже казне за лихварске кирије (Mietwucher), које су тренутно дефинисане као најамнине које су 20 одсто веће од просјека.