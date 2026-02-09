Logo
Слика и карта: Трамп поново провоцира европске лидере

09.02.2026

09:47

Слика и карта: Трамп поново провоцира европске лидере
Фото: Truth Social

Амерички предсједник Доналд Трамп одлучио је поново на друштвеној мрежи Truth Social испровоцирати Европљане, и то још једном фотографијом.

На фотографији коју је објавио Трамп може се видјети како амерички предсједник сједи у Овалном уреду, док се преко пута њега налазе европски лидери, укључујући британског премијера Кира Стармера, италијанску премијерку Ђорђу Мелони, француског лидера Емануела Макрона, као и предсједницу Европске комисије Урсулу фон дер Лајен.

Сама фотографија не би била спорна да се иза Трампа не налази нешто другачија карта Сједињених Америчких Држава, гдје су у бојама америчке заставе означени Канада, Гренланд, као и Венецуела.

Као што је од раније познато, Трамп је у више наврата тврдио како је Гренланд веома важан за питање америчке сигурности у арктичкој регији усред наводних пријетњи које представљају Русија и Кина.

Сличне територијалне претензије Трамп је показао и према Канади.

„Никада ми није била намјера да Гренланд постане 51. држава. Желим да Канада постане 51. држава. Гренланд ће бити 52. држава. Венецуела може бити 53.“, раније је навео Трамп.

Доналд Трамп

Гренланд Трамп

Гренланд

