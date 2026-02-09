Ужас у Нигерији: Камион слетио с пута, 30 погинулих

Извор:
Најмање 30 људи је погинуло, након што је преоптерећени камион који је превозио путнике и робу слетио са пута у сјеверозападној држави Кано у Нигерији, саопштиле су локалне власти.
Много људи је повријеђено након што је возач изгубио контролу над возилом на ауто-путу.
Портпарол гувернера државе Кано Батуре Давакин-Тофа рекао је агенцији Синхуа да је камион скренуо са ауто-пута у Кванар Бардеу, селу у области локалне самоуправе Гезава.
Давакин-Тофа је навео да је до несреће дошло због "непажљиве вожње".
Гувернер државе Кано Аба Јусуф наложио је локалним здравственим властима да обезбиједе бесплатне и благовремене медицинске услуге преживјелима.
Саобраћајне несреће се често дешавају у Нигерији, махом због преоптерећности возила, лоших услова пута и непажљиве вожње.
