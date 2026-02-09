Лавров: Европа покушава да саботира сарадњу са земљама Централне Азије

Извор:
Европа отворено покушава да саботира сарадњу Русије са земљама Централне Азије и Јужног Кавказа, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
- Европа и даље покушава да диктира своје приступе на евроазијском континенту. Покушавају да се мијешају, искрено говорећи, да наштете природним процесима интеракције између Русије и земаља Централне Азије, између нас и наших пријатеља у Закавказју - рекао је Лавров за НТВ.
Лавров је упозорио да се Европљани увлаче у регион Црног мора, игноришући Организацију за црноморску економску сарадњу /БСЕЦ/, те да на исти начин дјелују и на Арктику.
