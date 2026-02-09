Logo
Large banner

Лавров: Европа покушава да саботира сарадњу са земљама Централне Азије

Извор:

СРНА

09.02.2026

08:50

Коментари:

0
Лавров: Европа покушава да саботира сарадњу са земљама Централне Азије
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Европа отворено покушава да саботира сарадњу Русије са земљама Централне Азије и Јужног Кавказа, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

- Европа и даље покушава да диктира своје приступе на евроазијском континенту. Покушавају да се мијешају, искрено говорећи, да наштете природним процесима интеракције између Русије и земаља Централне Азије, између нас и наших пријатеља у Закавказју - рекао је Лавров за НТВ.

Лавров је упозорио да се Европљани увлаче у регион Црног мора, игноришући Организацију за црноморску економску сарадњу /БСЕЦ/, те да на исти начин дјелују и на Арктику.

Подијели:

Таг:

Сергеј Лавров

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ужас у Нигерији: Камион слетио с пута, 30 погинулих

Свијет

Ужас у Нигерији: Камион слетио с пута, 30 погинулих

4 ч

0
Отац убио кћерку у Аустрији, тијела седмицама лежала неоткривена

Свијет

Отац убио кћерку у Аустрији, тијела седмицама лежала неоткривена

4 ч

0
Кобра признао, ФСБ тврди: Напад на Алексејева организовала украјинска слжба

Свијет

Кобра признао, ФСБ тврди: Напад на Алексејева организовала украјинска слжба

4 ч

1
Хеликоптер

Свијет

Срушио се војни хеликоптер: Сви су мртви

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

40

Серена Вилијамс на стубу срама: "Увијек се сјетим Ђоковића"

12

38

Све више доказа да ХПВ утиче и на мушко репродуктивно здравље

12

37

Захарова: Запад неће да открије право лице кијевског фашизма

12

18

Талас екстремне хладноће захватио Европу

12

07

Зашто на гробу Небојше Глоговца није смио да стоји крст?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner