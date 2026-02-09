Logo
Бачена бомба на познату винотеку: Драма на Врачару

Извор:

Телеграф

09.02.2026

10:06

Коментари:

0
Бачена бомба на познату винотеку: Драма на Врачару

Јутрос је избјегнута трагедија на Врачару, када је непозната особа бацила бомбу на познату винотеку, али направа срећом није експлодирала. Полиција је блокирала улицу, а потрага за нападачем је у току.

Драма на Врачару и даље траје након што је рано јутрос, за сада непозната особа, бацила бомбу на познату винотеку.

Како се сазнаје, права је срећа што направа није експлодирала, чиме је избјегнута велика трагедија.

Медији пишу да је све блокирано

Медији пишу да је полиција поставила непробојан кордон. Жута трака протеже се цијелом улицом, а прилаз самом локалу је строго забрањен. Станари околних зграда су у шоку, а полицајци их удаљавају од самог улаза у винотеку док се увиђај не заврши.

Бомба заказала, нападач у бјекству

Према незваничним информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, нападач је активирао направу и бацио је у правцу објекта, али из техничких разлога није дошло до детонације.

Контрадиверзионе екипе пажљиво су приступиле направи како би је деактивирале.

Интензивно се трага за особом која је бацила бомбу, а полиција вјерује да су сигурносне камере забиљежиле тренутак напада.

Прве изјаве очевидаца

"Чуо се само туп ударац, као да је нешто пало, али није било праска. Тек касније смо видјели полицију и схватили да нам је бомба била пред прагом", каже један од станара за медије.

(Телеграф)

