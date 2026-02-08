Пазите шта једете: Бивши министар упозорио на ''лошу'' сланину

Извор:
Информер
08.02.2026
22:58
Коментари:0
Један потрошач је на друштвеној мрежи "Икс" изразио велико незадовољство поводом сланине коју је пазарио у месарама "Ђурђевић" и "Агропапук".
Новинар и бивши министар у Србији Ратко Дмитровић, како пише "Информер", на друштвеној мрежи Икс, подијелио је своје искуство и упозорио кориснике ове друштвене мреже на поменуте месаре, због сланине коју је купио и намијенио за сушење.
Напомиње да све пише из личног искуства.
"Ако купујете свјежу сланину, с намјером да је сушите, не радите то код оних који се зову, Ђурђевић и Агро Папук. Кад купите сланину њена дебљина је осам цаентиметара а након сушења један и по центиметар. Без укуса, одвратна. Убризгавају воду. Можда још нешто. То је за тужбу. Однијећу на анализу, па... видјећемо", написао је Дмитровић.
Како "Информер" тврди, "Агропапук" већ је ухваћен у обмани потрошача, када су промијенили рок трајања на паковању полутрајних кобасица. Срећом, рок је био исправан и према првој наљепници, али још само дан-два, док је нови био знатно дужи.
Г. П. из Београда која је пазарила полутрајне кобасице, тада је говорила за "Заштитник потрошача"
"Тек код куће сам видела да је прва наљепница прелијепљена и чудом сам успјела да је згулим. Интересовала ме је цијена, а схватила сам да је промијењен и рок трајања. Срећом, рок је био исправан и према првој наљепници, али још само дан-два, док је нови био знатно дужи. Размишљала сам о томе да ли су добро чуване, на одговарајућој температурама, под свим условима... Ништа о томе нисам знала, па сам се питала да ли уопште да их употријебим", рекла је Г. П, па додала како након тога није била сигурна ни да је прва наљепница била "она права".
Потрошачи се савјетују да обрате пажњу на производе које купују, нарочито оне од млијека и меса, јер могу бити изузетно опасни уколико су покварени.
У Сомбору је недавно ухапшен Н. П. (21), одговорно лице привредног друштва "Месокомерц" из околине овог града, због сумње да је извршио кривична дјела производња и стављање у промет шкодљивих производа и недозвољена трговина.
Полицијском истрагом утврђено је како је објекат за прераду меса и производњу месних прерађевина био нерегистрован. У истом је током претреса пронађено око 7,8 тона меса и месних производа без потребне документације, доказа о поријеклу и обавезног прегледа надлежног органа.
У продајном објекту овог привредног друштва, током инспекцијског надзора, Републичка ветеринарска инспекција открила око 400 килограма меса и месних производа, такође без потребне документације.
Пронађено месо и месни производи, укупне тежине око 8,2 тоне, проглашени су од стране надлежне инспекције небезбједним за употребу, јер представљају потенцијални ризик по здравље људи.
Одузети су и уништени у складу са важећим прописима.
Србија
9 ч0
Србија
14 ч0
Србија
15 ч0
Србија
15 ч0
Најновије
Најчитаније
22
58
22
36
22
30
22
09
22
05
Тренутно на програму