Детаљи отмица Даниела Кајмакоског: Турци га везали и тражили 20.000 евра, па слупали ауто у Руми

Извор:
Телеграф
08.02.2026
10:15
Познати пјевач и побједник регионалног „X Factora“, Даниел Кајмакоски, отет је синоћ код Бетон хале у Београду у драматичном нападу који је подигао српску полицију на ноге.
Према сазнањима из истраге, двојица наоружаних држављана Турске пресрела су пјевача, натјерала га у аутомобил уз пријетњу смрћу и покушала да изнуђу огроман новац.
У акцији су учествовали припадници УКП-а.
Србија
Познати пјевач отет у Београду!
Драма је почела у касним вечерњим сатима у близини популарне Бетон хале. Нападачи су дјеловали муњевито – чим је Кајмакоски пришао свом возилу, двојица мушкараца су му прислонила пиштољ на главу и наредила да уђе у кола.
Под сталном пријетњом оружјем, нападачи су пјевача везали и кренули у дивљу вожњу ка излазу из града. Током пута упућивали су му језиве пријетње, захтијевајући да им одмах исплати 20.000 евра у замјену за живот.
Полиција је убрзо добила дојаву о сумњивом кретању возила, а потјера је кулминирала на ауто-путу у близини Руме. Схвативши да им се патроле налазе за пјесама, отмичари су нагло убрзали, што је довело до губитка контроле над аутомобилом. Пјевачев ауто је при великој брзини ударио у заштитну ограду и остао смрскан на путу.
У општем метежу након удеса, двојица држављана Турске успјела су да искоче из олупине и побјегну пјешице у оближњу шуму, користећи мрак и неприступачан терен.
Полицајци који су први стигли на мјесто удеса затекли су страховит призор. Даниел Кајмакоски био је везан на сједишту, у стању тешког шока, али срећом без повреда опасних по живот. Одмах му је указана медицинска помоћ, а на лице мјеста су убрзо стигле и специјалне јединице МУП-а.
Идентитет нападача је полицији познат – у питању су двојица турских држављана за којима је расписана хитна потрага. Сумња се да су наоружани и веома опасни. Полиција је блокирала све кључне правце у Срему, а у акцију су укључени пси трагачи и дронови.
„Све расположиве снаге су на терену. Провјеравају се гранични прелази и сви објекти у околини мјеста бекства. Грађани се позивају на опрез уколико примјете сумњива лица која одговарају опису“, наводи извор из истраге.
Даниел Кајмакоски је тренутно на безбједном мјесту, а истрага треба да утврди да ли је пјевач био случајна мета или су нападачи планирали овај брутални чин.
(Телеграф)
