Нова метода крађе аутомобила: Лоповима је потребна само једна ствар из кухиње

Лопови су развили нову, изузетно лукаву методу крађе аутомобила која се ослања на непажњу и брзу реакцију возача.
Умјесто класичних алата или напредне технологије, користе предмет који готово свако има у кухињи – јаје.
Ова наизглед безазлена ствар може изазвати хаос, збунити возача и створити савршену прилику за брзу крађу возила или вриједних ствари из унутрашњости. Метода је већ забиљежена у више градова и показује невјероватну „креативност“ криминалаца.
Криминалци бирају мету и у тренутку када возач сједне у аутомобил или се спрема да крене, бацају јаје на вјетробранско стакло.
Најчешћа и најопаснија грешка коју возачи тада праве јесте укључивање брисача.
Када се јаје помијеша са течношћу за прање стакла и размаже брисачима, ствара се густа, млијечна маса која у потпуности блокира видљивост. У паници, возач најчешће излази из аутомобила како би очистио стакло, често остављајући мотор упаљен или кључеве у брави.
Управо је то тренутак који лопови користе да ускоче у возило и побјегну.
Овакве крађе се најчешће дешавају на великим паркинзима тржних центара, бензинским пумпама или у слабије освијетљеним улицама.
Најважније правило гласи: не излазите из аутомобила одмах. Ако вам јаје удари у стакло, не користите брисаче јер ћете само погоршати ситуацију.
Умјесто тога, наставите вожњу — уколико је видљивост иоле могућа — до најближег безбједног и добро освијетљеног мјеста, попут полицијске станице или бензинске пумпе.
Такође, возило увијек држите закључано током вожње, а кључеве никада не остављајте у аутомобилу, чак ни на неколико секунди док сте испред њега.
