Logo
Large banner

Колико несрећа узрокују лоше гуме?

Извор:

Б92

05.02.2026

08:39

Коментари:

0
Колико несрећа узрокују лоше гуме?
Фото: Unsplash

Шпанска организација за безбједност саобраћаја Фесивал објавила је податке који јасно показују колико су неисправне или истрошене гуме повезане са саобраћајним незгодама – и колико се тога може спријечити правилним избором и основним одржавањем.

Према подацима из 2024. године, у Шпанији су забиљежене 554 саобраћајне незгоде са погинулима и повријеђенима које су биле повезане са проблемима на гумама – истрошеним, неисправним или пробушеним пнеуматицима.

У тим незгодама учествовало је 668 возила, а страдало је укупно 1.017 људи, укључујући 39 погинулих, 123 тешко повријеђене и 855 лакше повријеђених, према статистици државне управе за саобраћај (ДГТ), пише Ревија ХАК.

Стручњаци истичу да су гуме темељ безбједности, јер системи попут АБС-а и ЕСЦ-а могу да раде ефикасно само ако постоји добро приањање. Низак притисак, мала дубина газећег слоја или неодговарајућа смјеша гуме значајно смањују њихову ефикасност.

Редовна контрола гума – макар једном мјесечно и пре дужих путовања или лоших временских услова – сматра се једном од најисплативијих безбједносних мјера у саобраћају.

Ђулкица Сакић

Сцена

Кћерка Синана Сакића открила детаље мучне борбе: Имала сам рак за раком

Подаци техничких прегледа додатно потврђују проблем. Шпанско удружење АЕЦА-ИТВ наводи да је око 20 одсто озбиљних недостатака откривених током прегледа у 2024. било повезано са осовинама, точковима, гумама и вјешањем.

ДГТ је у више наврата упозоравао да значајан дио возног парка у тој држави им гуме у лошем стању или пнеуматике који нису прилагођени условима вожње.

Вожња са недовољним притиском у гумама повећава њихову деформацију, загријавање и хабање, а директно утиче и на кочење и управљивост. Продужава се зауставни пут и расте ризик од аквапланинга.

Иако ТПМС системи могу упозорити на пад притиска, они не замјењују редовну мануелну контролу.

Зими проблем постаје још израженији. На температурама испод 7 степени Целзијуса љетње гуме имају слабије приањање чак и на сувом коловозу, а ако су притом лошег квалитета или истрошене, њихова поузданост нагло опада, што додатно смањује ефикасност електронских безбедносних система.

novac evri euro

Занимљивости

Некада је сваки ауто и свака кућа имао ово, а данас вриједе хиљаде евра

Закључак стручњака је јасан: није довољно само водити рачуна о стању гума, већ и паметно бирати пнеуматике.

Праћење независних тестова и одабир најбезбједнијих модела у оквиру доступног буџета може имати пресудан утицај на безбједност у свакодневној вожњи, преноси Б92.

Подијели:

Тагови:

gume

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кћерка Синана Сакића открила детаље мучне борбе: Имала сам рак за раком

Сцена

Кћерка Синана Сакића открила детаље мучне борбе: Имала сам рак за раком

44 мин

0
Мане Ћурувија Каспер о наводима да је писао Наташи Беквалац

Сцена

Мина Костић жели дијете са Каспером: ''Ићи ћу на вјештачку оплодњу''

48 мин

0
Некада је сваки ауто и свака кућа имао ово, а данас вриједе хиљаде евра

Занимљивости

Некада је сваки ауто и свака кућа имао ово, а данас вриједе хиљаде евра

50 мин

0
Огласио се Дачић након хапшења због напада на кућу Здравка Чолића

Србија

Огласио се Дачић након хапшења због напада на кућу Здравка Чолића

54 мин

0

Више из рубрике

Половни аутомобили све скупљи: Ово су додатни трошкови за возаче

Ауто-мото

Половни аутомобили све скупљи: Ово су додатни трошкови за возаче

20 ч

0
Снијег цеста аутомобили паркинг

Ауто-мото

Анализа показала: Да ли је на минус 40 бољи дизелаш или електрични аутомобил?

1 д

0
Возачима се савјетује да у фебруару обавезно један предмет држе у аутомобилу

Ауто-мото

Возачима се савјетује да у фебруару обавезно један предмет држе у аутомобилу

2 д

0
Требињац заљубљен у олдтајмере

Ауто-мото

Требињац заљубљен у олдтајмере

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

13

Родитељи, пазите! Повлачи још једна храна за бебе

09

11

Ушао у погрешан такси, па га супруг возачице претукао насмрт

09

05

Данас исплата за 10.105 корисникa

09

02

Организација старјешина ВРС: Српска видљива на глобалној сцени

08

57

Трамп издао наређење свим расположивим снагама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner