Колико несрећа узрокују лоше гуме?

Шпанска организација за безбједност саобраћаја Фесивал објавила је податке који јасно показују колико су неисправне или истрошене гуме повезане са саобраћајним незгодама – и колико се тога може спријечити правилним избором и основним одржавањем.
Према подацима из 2024. године, у Шпанији су забиљежене 554 саобраћајне незгоде са погинулима и повријеђенима које су биле повезане са проблемима на гумама – истрошеним, неисправним или пробушеним пнеуматицима.
У тим незгодама учествовало је 668 возила, а страдало је укупно 1.017 људи, укључујући 39 погинулих, 123 тешко повријеђене и 855 лакше повријеђених, према статистици државне управе за саобраћај (ДГТ), пише Ревија ХАК.
Стручњаци истичу да су гуме темељ безбједности, јер системи попут АБС-а и ЕСЦ-а могу да раде ефикасно само ако постоји добро приањање. Низак притисак, мала дубина газећег слоја или неодговарајућа смјеша гуме значајно смањују њихову ефикасност.
Редовна контрола гума – макар једном мјесечно и пре дужих путовања или лоших временских услова – сматра се једном од најисплативијих безбједносних мјера у саобраћају.
Подаци техничких прегледа додатно потврђују проблем. Шпанско удружење АЕЦА-ИТВ наводи да је око 20 одсто озбиљних недостатака откривених током прегледа у 2024. било повезано са осовинама, точковима, гумама и вјешањем.
ДГТ је у више наврата упозоравао да значајан дио возног парка у тој држави им гуме у лошем стању или пнеуматике који нису прилагођени условима вожње.
Вожња са недовољним притиском у гумама повећава њихову деформацију, загријавање и хабање, а директно утиче и на кочење и управљивост. Продужава се зауставни пут и расте ризик од аквапланинга.
Иако ТПМС системи могу упозорити на пад притиска, они не замјењују редовну мануелну контролу.
Зими проблем постаје још израженији. На температурама испод 7 степени Целзијуса љетње гуме имају слабије приањање чак и на сувом коловозу, а ако су притом лошег квалитета или истрошене, њихова поузданост нагло опада, што додатно смањује ефикасност електронских безбедносних система.
Закључак стручњака је јасан: није довољно само водити рачуна о стању гума, већ и паметно бирати пнеуматике.
Праћење независних тестова и одабир најбезбједнијих модела у оквиру доступног буџета може имати пресудан утицај на безбједност у свакодневној вожњи, преноси Б92.
