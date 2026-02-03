Анализа показала: Да ли је на минус 40 бољи дизелаш или електрични аутомобил?

Извор:
Екстремно ниске температуре дуго су важиле за највећи изазов за електричне аутомобиле, док се дизелаши традиционално сматрају сигурнијим избором у таквим условима.
Међутим, истраживање научника са Универзитета Аљаска показује да реалност може бити другачија.
Студија је анализирала понашање електричних и дизел возила у арктичким условима, у удаљеним заједницама попут Котзебјуа, Галене и Бетела, гдје зими температуре падају и до -40 степени, а инфраструктура је ограничена.
Умјесто да се фокусирају само на домет, истраживачи су посматрали укупне оперативне трошкове.
Резултати су показали да електрична возила, упркос губитку капацитета батерије и споријем пуњењу, у већини случајева имају ниже укупне трошкове.
У чак 17 од 21 анализираног сценарија, електрични аутомобили били су исплативији од дизелаша.
Предност дизела забиљежена је само у четири случаја, углавном тамо гдје је цијена електричне енергије била висока.
Занимљиво је да ниједно електрично возило није отказало због хладноће. Сва су остала употребљива, док су дизел модели имали додатне проблеме са хладним стартовима, гријачима мотора, скупљим зимским горивом и повећаним трошковима одржавања.
Студија закључује да, што су температуре ниже и возила више у употреби, то је предност електричних аутомобила израженија.
Кратке вожње показале су се неефикасним и за електричне и за класичне аутомобиле, јер гријање кабине троши значајну количину енергије у оба случаја.
Електрични аутомобили паркирани у гријаним просторима показали су знатно бољу ефикасност, док су они остављени напољу биљежили пад ефикасности и до 69 одсто – али без кварова, чак и у екстремним зимским условима.
