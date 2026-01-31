Logo
Упозорила возаче на радар па добила папрену казну

Извор:

Телеграф

31.01.2026

15:52

Нови мобилни радари у КС
Фото: МУП КС

Жена у Швајцарској кажњена је са 600 франака јер је на друштвеним мрежама упозорила на привремени радар, подсјећајући да и наизглед безазлени поступци могу имати озбиљне посљедице.

Наизглед безопасан потез завршио се пријавом коју је поднијела непозната особа, а уколико не плати, пријети јој и затворска казна. У Њемачкој је ситуација другачија.

Према АДАК-у (Њемачки аутомобилски клуб), аутоматска упозорења су забрањена у Њемачкој, што значи да се не смију користити или имати спремне за рад технички уређаји или функције које упозоравају на контроле брзине.

Ово укључује радарске апликације, детекторе радара и навигационе функције ако се активно користе током вожње.

Дозвољена упозорења

Свако ко прекрши ову забрану чини прекршај за који је предвиђена новчана казна од 75 евра и један казнени поен. Са друге стране, упозорења путем радија су дозвољена.

Према АДАК-у, радио извјештаји о локацијама радарских камера су легални јер се емитују без обзира на тренутну локацију примаоца.

Из истог разлога, упозорења о радарским камерама су дозвољена путем објава на друштвеним мрежама.

"Такође можете упозорити друге учеснике у саобраћају ручним сигналима или знацима, под условом да их не узнемиравате или не ометате. У супротном, полиција може ово забранити. Међутим, уобичајена пракса трептања свјетла (свјетлосног сигнала) ради упозорења на радар није дозвољена", наводи АДАЦ, преноси "Телеграф".

