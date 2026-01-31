Logo
Знате ли чему служе "длачице" на аутомобилској гуми?

АТВ

31.01.2026

15:29

0
Фото: АТВ

Ако сте некада пажљивије погледали гуме на аутомобилу или их додирнули у ауто-сервису, вјероватно сте примијетили ситне гумене длачице које вире са стране.

Многи се питају да ли имају неку сигурносну функцију или посебну намјену.

Аутомобилски стручњаци појашњавају да се ове ситне избочине, које се налазе на бочним странама гуме, називају "бркови гуме“ и да су заправо нуспроизвод процеса производње.

Вил Робинс, директор стратегије потрошачких производа у компанији Бриџстон Америкас, наводи да настају током процеса израде гума, преноси "Аутоклуб".

Током производње гума пролази се кроз процес вулканизације, када се сирова гума загријава и обликује у коначан облик. Приликом утискивања шаре газног слоја у калупу, мали вишак гуме излази кроз ситне отворе и канале у калупу. Након хлађења и стврдњавања гуме, ти танки праменови остају на површини.

"Сваки калуп је прилагођен величини и врсти гуме која се производи“, објашњава Робинс.

"Док се шара утискује, вишак гуме мора пронаћи пут да изађе из калупа", додаје он.

Број отвора кроз које излази вишак гуме није исти код свих гума, већ зависи од дизајна и величине, али појава такозваних бркова је уобичајена и представља само остатак производног процеса.

Маргарет Стин, аутомобилски стручњак из компаније "4ВилОнлајн", наводи да се током производње кроз ове отворе ослобађају ваздух и гасови како би се спријечило стварање мјехурића унутар гуме, који би могли утицати на структуру и квалитет гуме.

Ипак, она наглашава да саме длачице немају никакав утицај на перформансе гуме, посебно јер се налазе на дијелу који не долази у контакт са цестом.

Стручњаци додају да нема разлога за бригу ако длачице нестану. Робинс објашњава да се оне природно троше током вожње и да њихово постојање или нестанак не говори ништа о сигурности гуме.

Много је важније редовно провјеравати стање гума, посебно дубину профила, као и евентуалне пукотине или деформације.

