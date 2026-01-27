Маријана Павловић свакодневно одушевљава Аустријанце

Извор:
АТВ
27.01.2026
22:31
Коментари:0
У младости је радила као модел, затим као канцеларијска службеница за рачунаром – али оба посла су Маријани Павловић из Босне и Херцеговине убрзо досадила. Зато је сјела за волан аутобуса дугог 12 метара и тешког 15 тона!
Први посао који ју је заиста одушевио био је вожња минибуса са девет сједишта у једној туристичкој фирми.
"Моје колеге су ме тада наговарале да положим возачки испит за аутобус, јер толико волим да возим“, каже она док се данас и сама смије својој одлуци. И та одлука је била исправна.
Наиме, још као дијете у Босни и Херцеговини често је била у камиону, јер јој је отац био возачу камиона.
"Тај волан ме је фасцинирао још тада".
Данас, ова млада жена пет дана у недјељи вози готово 15 тона тешко и 12 метара дуго возило кроз округ Нојнкирхен у Доњој Аустрији, превозећи дјецу и одрасле до њихових одредишта, преноси аустријски Кроне.
"У вријеме школе превозим и до 80 дјеце“, каже Маријана свјесна своје велике одговорности.
"Обожавам да возим аутобус. То је једини посао због којег ујутро радо устајем.“
Испит за аутобус положила је прије седам година из првог покушаја.
"Са 100% учинком“, поносно истиче. Била је тада једина жена на курсу – и прва жена возач у фирми Ретер Линиен у Нојнкирхену.
Каже да приватно вози Фиат 600, аутомобил „који готово може да стане у њен радни простор – аутобус“.
Ретер Линиен запошљава 63 мушкарца и шест жена као возаче аутобуса. Има и жену на челу – директорку Биргит Кропфреитер.
Радни дан јој некад почиње већ у 4:30 ујутро. Срећом, никада није имала несрећу нити удес, а људи јој прилазе са великим поштовањем.
"Путници званично не смију да разговарају са мном, али често добијам комплименте да добро радим свој посао“, каже задовољно Маријана.
Једини изазов за њу: "Стављање ланаца на точкове – то траје и до 40 минута.“
У тих 40 минута путници у аутобусу и на сљедећој станици морају да се стрпе. Али и са мрзовољним људима она зна да изађе на крај. „Често помаже само осмијех“, додаје Павловић за Кроне.
Фирма Реттер Линиен у Нојнкирхену тренутно запошљава шест жена. И сама директорка која се налази на челу 72‑чланог тима је жена. Биргит Кропфреитер показује велико поштовање према одговорном послу својих колегиница.
"Посебно се жене и дјеца често осјећају сигурније када аутобус вози жена“, каже из искуства.
"Осим тога, жене боље владају мултитаскингом од мушкараца, флексибилније су и имају добар осјећај за своје путнике“, додаје Кропфреитер.
