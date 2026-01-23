С које удаљености камере за брзину снимају возила?

Извор:
Фиксне камере за брзину у Хрватској не снимају с великих удаљености. Провјерили смо колики је њихов стварни домет и када биљеже прекршај.
Питање с које удаљености камере за надзор брзине у Хрватској могу снимити возило често занима возаче, посебно оне који свакодневно пролазе поред фиксних кућишта уз пут.
Иако се међу возачима често спомињу велике удаљености, стварни домет камера које се користе у саобраћајној контроли знатно је мањи и јасно дефинисан техничким карактеристикама уређаја.
Фиксне камере за контролу брзине које се најчешће користе на хрватским путевима, попут уређаја ГАТСО РТ4, имају максимални домет мјерења брзине до 100 метара.
Минимална удаљеност на којој систем започиње мјерење износи око 10 метара, што значи да камера не снима цијелу дионицу пута, већ само унапријед дефинисани сегмент.
Не. Иако се кућиште камере може уочити са знатно веће удаљености, камера не биљежи прекршаје док се возило не нађе унутар зоне мјерења.
Тврдње да фиксне камере снимају возила с неколико стотина метара или чак километара нису тачне када је ријеч о системима који се претежно користе у Хрватској, пише "Подравски".
Али не и на класичне камере постављене у стационарним кућиштима.
Када је ријеч о удаљености између саобраћајног знака који најављује камеру за брзину и саме камере, у Хрватској не постоји законом прописана фиксна удаљеност.
