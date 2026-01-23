Logo
Large banner

С које удаљености камере за брзину снимају возила?

Извор:

АТВ

23.01.2026

12:40

Коментари:

0
ГАТСО РТ4 фиксна камера за надзор брзине уз пут
Фото: Screenshot / YouTube

Фиксне камере за брзину у Хрватској не снимају с великих удаљености. Провјерили смо колики је њихов стварни домет и када биљеже прекршај.

Питање с које удаљености камере за надзор брзине у Хрватској могу снимити возило често занима возаче, посебно оне који свакодневно пролазе поред фиксних кућишта уз пут.

Иако се међу возачима често спомињу велике удаљености, стварни домет камера које се користе у саобраћајној контроли знатно је мањи и јасно дефинисан техничким карактеристикама уређаја.

Колики је стварни домет фиксних камера за брзину?

Фиксне камере за контролу брзине које се најчешће користе на хрватским путевима, попут уређаја ГАТСО РТ4, имају максимални домет мјерења брзине до 100 метара.

Унутар тог распона камера може:

  • прецизно измјерити брзину возила
  • снимити јасну фотографију
  • забиљежити регистарску ознаку

Минимална удаљеност на којој систем започиње мјерење износи око 10 метара, што значи да камера не снима цијелу дионицу пута, већ само унапријед дефинисани сегмент.

Да ли камера снима возило чим је видите?

Не. Иако се кућиште камере може уочити са знатно веће удаљености, камера не биљежи прекршаје док се возило не нађе унутар зоне мјерења.

Тек у том подручју:

  • очитање брзине је довољно прецизно
  • квалитет фотографије задовољава правне стандарде
  • може се покренути прекршајни поступак

Мит о “снимању с километра удаљености”

Тврдње да фиксне камере снимају возила с неколико стотина метара или чак километара нису тачне када је ријеч о системима који се претежно користе у Хрватској, пише "Подравски".

Већи домети могу се односити на:

  • полицијске радаре
  • ласерске уређаје у мобилним контролама

Али не и на класичне камере постављене у стационарним кућиштима.

Колико је удаљен знак упозорења од камере?

Када је ријеч о удаљености између саобраћајног знака који најављује камеру за брзину и саме камере, у Хрватској не постоји законом прописана фиксна удаљеност.

Знак се поставља:

  1. у складу с врстом пута
  2. према општим сигурносним условима
  3. без јединственог правила о тачној удаљености.

Подијели:

Тагови:

kamera

Радар

Фиксне камере брзина

Домет камере за брзину

ГАТСО РТ4

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Трик који открива да ли вам треба замјена квачила

Ауто-мото

Трик који открива да ли вам треба замјена квачила

7 ч

0
Власник фирме из БиХ тврди да је преварен у Њемачкој

Ауто-мото

Власник фирме из БиХ тврди да је преварен у Њемачкој

1 д

0
Аутомобил волан ручна кочница

Ауто-мото

У Крагујевцу произведени први примјерци бензинца "гранде панда"

1 д

0
Ово су најчешћи саобраћајни прекршаји: Казне су драконске, а можете и на робију

Ауто-мото

Ово су најчешћи саобраћајни прекршаји: Казне су драконске, а можете и на робију

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

18

Милена Радуловић се први пут огласила након смрти Мике Алексића

17

17

Нермин Никшић завршио у болници

17

15

Огласила се Едита Арадиновић: Сви мисле да је открила пол бебе

17

13

Пленковић поручио Милановићу: Позив Трампа добио сам ја

17

12

Хитно оперисана Александра Младеновић!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner