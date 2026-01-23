Logo
Трик који открива да ли вам треба замјена квачила

Извор:

Б92

23.01.2026

10:05

Трик који открива да ли вам треба замјена квачила
Фото: Pixabay

Ако сте на узбрдици возило се можда неће ни помјерити напријед јер квачило више не врши тако директан пренос снаге између мотора и точкова, јер проклизава, а велики дио снаге мотора губи се при том трењу и не долази до точкова.

У овом случају, вријеме је за сервис, јер је питање времена кад уопште више неће "хватати".

Генерално, добро коришћено квачило може издржати више од 200.000 километара, па чак и 300.000 км, док оно која се користи неправилно може отказати и на 100.000. Из тог разлога и због високих трошкова замјене, исплати се правилно је користити.

Док је квачило ново, не треба држати стопало на њој кад се не користи за измјене и притом морате пронаћи праву равнотежу и координацију како бисте га отпустили и притиснули гас без трзаја. Што су обје папучице краће притиснуте у исто вријеме, то боље.

Лоша пракса коришћења која скраћује живот ових компоненти углавном је позната. Најчешћи је да почнете да убрзавате са још увијек притиснутом папучицом квачила код кретања, што је непожељна навика која узрокује проклизавање и прерано трошење.

Ако имате икакве сумње, можете да направите једноставан тест како бисте се увјерили у којем је стању квачило, поготово ако возило нисте покретали дуже вријеме.

Док аутомобилу ради мотор и заустављен је на равној површини гдје нема саобраћаја, притисните папучицу квачила, убаците у највишу брзину доступну мануелном мјењачу (пету или шесту), и нагло отпустите папучицу - све ће одмах бити јасно.

Ако замјена још није потребна, ауто би требало да се на мјесту заустави. Ако се одмах не заустави, то значи да је ламела квачила већ почела да проклизава и да јој је вијек трајања при крају, што је први знак да је вријеме за замјену.

Овај трик је доста користан и код куповине половњака са мануелним мјењачем, па га искористите

