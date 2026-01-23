Logo
Хрвата затрпале тоне кукуруза

Извор:

Независне

23.01.2026

09:52

Хрватски возач камиона Ј.К. (30), погинуо је у сриједу, 21. јануара, у тешкој несрећи на раду у Италији.

Радио је у компанији за прераду и сушење житарица у Довери, а према првим извјештајима, њега су поклопиле тоне кукуруза које су се налазиле унутар силоса.

Ова несрећа се догодила око 14.30 часова, а прије тога, ударила су га задња врата док је истоварао терет, пише "Милано Today".

Како наводи овај портал, ријеч је о техничком квару у систему отварања који је узроковао испадање терета.

Карабињери укључени у истрагу

Регионална агенција за хитне случајеве (АРЕУ) послала је на мјесто догађаја три тима за хитне интервенције, укључујући медицински аутомобил, возило хитне помоћи и хеликоптер.

Унесрећеног су превезли хеликоптером хитне помоћи у болницу Папа Ђовани XXIII у Бергаму, гд‌је је истог послијеподнева преминуо.

Осим медицинског особља, у сеоску кућу стигли су и карабињери из Креме како би провели истрагу, преносе Независне.

