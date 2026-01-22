Драма у Загребу: Упад у Амбасаду Индије

Извор:
Курир
22.01.2026
15:44
Коментари:0
Министарство спољних послова Индије затражило је од Амбасаде Хрватске у Њу Делхију и званичног Загреба да позову на одговорност особе које су неовлашћено у сриједу упале у Амбасаду те земље у Хрватској.
У саопштењу Министарства спољних послова Индије се наводи да су у Амбасаду у Загребу упали "противиндијски елементи" и подсјећа да су дипломатски простори према Бечкој конвенцији "неповредиви и морају се заштитити".
- У складу с тим, одлучно смо се обратили хрватским властима, како у Њу Делхију тако и у Загребу, од којих смо затражили да починиоце позову на одговорност за њихова неприхватљива и незаконита дела - наводи се у саопштењу, преноси Хина.
Истичу да су "неовлашћени упад и вандализам починили противиндијски елементи", без детаља о томе шта се тачно и када то догодило.
