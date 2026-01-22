Logo
Драма у Загребу: Упад у Амбасаду Индије

Извор:

Курир

22.01.2026

15:44

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Министарство спољних послова Индије затражило је од Амбасаде Хрватске у Њу Делхију и званичног Загреба да позову на одговорност особе које су неовлашћено у сриједу упале у Амбасаду те земље у Хрватској.

У саопштењу Министарства спољних послова Индије се наводи да су у Амбасаду у Загребу упали "противиндијски елементи" и подсјећа да су дипломатски простори према Бечкој конвенцији "неповредиви и морају се заштитити".

- У складу с тим, одлучно смо се обратили хрватским властима, како у Њу Делхију тако и у Загребу, од којих смо затражили да починиоце позову на одговорност за њихова неприхватљива и незаконита дела - наводи се у саопштењу, преноси Хина.

Истичу да су "неовлашћени упад и вандализам починили противиндијски елементи", без детаља о томе шта се тачно и када то догодило.

Тагови:

Загреб

ambasada

