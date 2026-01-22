Logo
Large banner

Серијски преварант лажним огласима варао грађане

Извор:

Дневник.хр

22.01.2026

08:34

Коментари:

0
računar, haker, tehnologija
Фото: Pexels

Загребачка полиција спровела је криминалистичку истрагу над 32-годишњим мушкарцем због сумње да је починио шест превара на штету више особа, причинивши укупну материјалну штету од око 2.300 евра.

Осумњичени је током октобра 2025. преко друштвених мрежа контактирао особе које су тражиле стан у најам, лажно се представљао и унапред узимао новац за наводни стан на подручју Трешњевке. Жртвама је давао адресу и лозинку за улаз, која по доласку није функционисала или систем уопште није постојао, након чега је прекидао сваки контакт.

Поред тога, у јуну и октобру 2025. објављивао је лажне огласе за продају бицикла и играће конзоле. Након преузимања новца, роба никада није испоручена, једном се позвао да „иде по бицикл“, други пут је тврдио да је конзола послата аутобусом који уопште није саобраћао.

zemljotres potres

Србија

Земљотрес продрмао дио Србије током ноћи

У још једном случају, лажно је обећао запослење и грађевинске радове у Ријеци, изнудивши 250 евра под изговором трошкова пута, након чега је нестао и новац задржао.

По окончању истраге, осумњичени је предат притворском надзорнику, а кривична пријава достављена надлежном државном тужилаштву у Загребу, преноси Дневник.хр.

Подијели:

Тагови:

превара

oglasi

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Земљотрес продрмао дио Србије током ноћи

Србија

Земљотрес продрмао дио Србије током ноћи

1 ч

0
Три хороскопска знака која срећу проналазе тек касније у животу

Занимљивости

Три хороскопска знака која срећу проналазе тек касније у животу

1 ч

0
Трамп на Форуму у Давосу

Свијет

Откривено шта би Трамп могао добити на Гренланду

1 ч

0
Срушио се кров тржног центра у Русији

Свијет

Срушио се кров тржног центра: Људи затрпани испод рушевина, има мртвих

1 ч

0

Више из рубрике

Savo Štrbac, Veritas

Регион

Штрбац: "Томпсонизација" - нови назив за ширење усташтва

2 ч

0
Бивша предсједника Хрватске Колинда Грабар китаровић скаче у ледено море ВИДЕО

Регион

Колинда Грабар-Китаровић храбро скочила у ледено море Антарктика

15 ч

0
Банкарке украле 2,4 милиона евра клијентима

Регион

Банкарке украле 2,4 милиона евра клијентима

19 ч

0
Возио 293 километра на сат, објавио снимак

Регион

Возио 293 километра на сат, објавио снимак

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

00

Дише се на шкрге: Нездрав ваздух у више градова

10

00

Огласила се Јелена Карлеуша након што је пријавила Душка Тошића полицији

09

59

Снажна експлозија код Дервенте, на терену полиција и ватрогасци

09

59

Тешка несрећа у Бањалуци, више повријеђених

09

57

Пиромани током ноћи запалили шупу са сијеном

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner