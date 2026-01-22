Серијски преварант лажним огласима варао грађане

Извор:
Загребачка полиција спровела је криминалистичку истрагу над 32-годишњим мушкарцем због сумње да је починио шест превара на штету више особа, причинивши укупну материјалну штету од око 2.300 евра.
Осумњичени је током октобра 2025. преко друштвених мрежа контактирао особе које су тражиле стан у најам, лажно се представљао и унапред узимао новац за наводни стан на подручју Трешњевке. Жртвама је давао адресу и лозинку за улаз, која по доласку није функционисала или систем уопште није постојао, након чега је прекидао сваки контакт.
Поред тога, у јуну и октобру 2025. објављивао је лажне огласе за продају бицикла и играће конзоле. Након преузимања новца, роба никада није испоручена, једном се позвао да „иде по бицикл“, други пут је тврдио да је конзола послата аутобусом који уопште није саобраћао.
У још једном случају, лажно је обећао запослење и грађевинске радове у Ријеци, изнудивши 250 евра под изговором трошкова пута, након чега је нестао и новац задржао.
По окончању истраге, осумњичени је предат притворском надзорнику, а кривична пријава достављена надлежном државном тужилаштву у Загребу, преноси Дневник.хр.
