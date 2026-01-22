Срушио се кров тржног центра: Људи затрпани испод рушевина, има мртвих

Извор:
Телеграф
22.01.2026
08:27
Коментари:0
Најмање једна особа је погинула, а двије су повријеђене након што се срушио кров тржног центра у Новосибирску, у Русији. Вјерује се да је до урушавања крова дошло због великог нагомилавања снијега.
Окружни суд у Новосибирску изрећи ће мјеру притвора за власника тржног центра Сергеја Туркова, саопштило је данас Регионално истражно одјељење Истражног комитета Русије.
Хроника
Ухапшен младић који је покушао да убије мајку
"Притвор ће бити одређен сутра, у петак, у 15 часова у Первомајском окружном суду Новосибирска", рекао је за ТАСС извор у Окружном суду.
Раније је саопштено да је Турков притворен на 48 сати, као и да оптужница против њега још није подигнута.
Тржни центар у Первомајском округу Новосибирска урушио се на површини од 600 квадратних метара, према прелиминарним извјештајима, због снијега који се нагомилао на крову зграде, а том приликом је једна особа погинула, док су двије повријеђене.
Приликом урушавања оштећено је и неколико аутомобила који су били паркирани у близини зграде двоспратног тржног центра.
Свијет
Хитан састанак европских лидера о Гренланду и односима са Америком
Испод рушевина су извучене три особе, од којих је једна преминула на путу до болнице, а спасилачке операције су завршене.
Служба за односе с јавношћу локалне администрације је саопштила да је тржни центар који се урушио био изграђен без дозволе.
At least one person was killed and two injured after a shopping centre roof collapsed in Novosibirsk, Russia, reportedly due to heavy snow. — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 22, 2026
Emergency teams are searching the rubble for survivors. pic.twitter.com/4a6DoyHRqN
Најновије
Најчитаније
10
16
10
00
10
00
09
59
09
59
Тренутно на програму