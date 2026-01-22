Logo
Држала 25 година жену као робињу, па имала двије ријечи за жртву

22.01.2026

07:35

Трговина људима
Фото: Unsplash

Жена која је четврт вијека држала тинејџерку затворену у ужасним условима одбила се извинити својој жртви испред суда.

Аманда Виксон (56) преузела је бригу о младој жени - кћерци свог пријатеља - сада већ давне 1995. године и подвргла ју је процесу мучења дугом 25 година.

Краљевски суд у Глоучестеру чуо је да је жена редовно тучена, а ударана је и дршком метле, текућина за прање посуђа јој је сипана низ грло, а избјељивач јој је прскан по лицу.

Жена, која је сада у средњим четрдесетима, имала је 16 година када се уселила у прљави дом мајке десеторо д‌јеце Виксон и тамо остала до 2021.

Храна јој је била ограничена и није могла напустити кућу. Била је присиљена тајно се прати ноћу и тјерана је да ради као "кућна робиња".

vremenska-prognoza-290825

Друштво

Данас промјенљиво облачно и мало топлије

Виксонова је од стране пороте проглашена кривом по шест тачака оптужнице, укључујући присилни рад, противправно лишавање слободе и напад, а није показала кајање изван суда након што је открила да ће бити условно пуштена уз кауцију прије изрицања пресуде 12. марта.

На питање шта има рећи својој жртви, одговорила је: "Не пуно." На питање да ли јој је жао, рекла је: "Не. Никад то нисам учинила."

На питање је ли била "чудовиште" док је стала запалити цигарету, одговорила је: "Реци шта мислиш?"

А након што јој је речено да би могла добити 10-годишњу затворску казну, Виксонова је одговорила: "Знам то. Мислите ли да сам глупа? Мислите ли да то не знам?", преноси "Mirror".

