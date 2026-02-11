Директор Новаковић са радницима који су подигли преврнути багер: Још једном слога побиједила

11.02.2026
17:30
Коментари:0
Директор Рудника и Термоелектране Угљевик Жарко Новаковић данас је организовао пријем за раднике Рудника који су учествовали у акцији извлачења преврнутог багера, чиме су још једном показали висок степен професионалности, солидарности, али и посвећености колективу.
Током колегијалног и конструктивног разговора, истакнуто је да је управо заједништво запослених омогућило да се сложен технички проблем ријеши сопственим снагама и средствима предузећа. Било је ријечи и о унапређењу рада Рудника, повећању продуктивности и плановима за наредни период.
Директор Новаковић је изразио је наду да ће комуникација између Управе и радника и убудуће остати "двосмјерна" као до сада, те додао да од радника, нарочито оних искуснијих, очекује јасне и конкретне приједлоге и сугестије како ситуацију у предузећу учинити бољом.
"Ова акција је показала како се заједничким радом, међусобном подршком и одговорним односом према предузећу могу остварити конкретни резултати. Управо такав приступ треба да буде смјерница за наш даљи рад, а увјерен сам да је човјек био и остао највећи ресурс нашег предузећа“, истакао је Новаковић.
Радници су детаљно описали ток акције, истичући тимски рад и координацију као кључне факторе успјеха, те чињеницу да је Рудник још једном показао снагу свог колектива.
"Морали смо прво извршити организацију, формирати тимове, а потом извршити припрему платоа. Ипак се ради о машинама тешким око 270 тона. Највећи ризик је постојао од самозапаљења угља, док је додатну опасност представљало и уље које се излило из багера. Срећом, све је прошло без проблема. Сама акција извлачења багера је трајала око 75 минута, а у њој смо користили два велика багера, један мањи и један булдозер", рекао је Милан Радовановић, багериста РиТЕ Угљевик са преко 20 година искуства, који је један од иницијатора акције спашавања багера сопственим ресурсима.
Руководство Предузећа донијело је одлуку да се сви директни учесници акције извлачења багера награде за изузетан допринос. Њима ће радни учинак бити увећан у наредна три мјесеца за по 15% до 30%.
Награђени радници су РиТЕ Угљевик су:
Мирослав Ђокић; Цвјетозар Симић; Милан Радовановић; Славиша Савић; Дарко Маринковић; Рајко Манојловић; Миле Бећаревић; Синиша Марковић; Миливоје Ђурић; Мирослав Костић; Ђорђе Пурић; Љубиша Томић; Раденко Голубовић; Стефан Зекић; Никола Марковић и Раденко Лукић.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму