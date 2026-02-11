Какво нас вријеме очекује сутра?

11.02.2026
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће у првом дијелу дана у већини предјела бити промјенљиво облачно уз сунчане периоде, вјетровито и натпросјечно топло, а од подне наоблачење са падавинама.
Ујутро уз ријеке и по котлинама се очекује магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Око подне се очекује јаче наоблачење са кишом на западу, које ће се до вечери ширити ка свим крајевима.
У Херцеговини претежно облачно са кишом, локално јачом, а у вишим предјелима сусњежица и снијег.
Јутарња температура ваздуха биће од три до осам, у вишим предјелима од нула, а дневна од девет до 17, у вишим предјелима од пет степени Целзијусових.
Дуваће умјерен вјетар, на ударе и јак југо, на сјеверу слаб, јужних смјерова. Послије подне вјетар у слабљењу.
У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава умјерено до претежно облачно вријеме, понегдје у Херцеговини и у вишим подручјима је регистрована и киша, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 13.00 часова: Чемерно три, Калиновик пет, Гацко шест, Хан Пијесак седам, Србац осам, Билећа, Соколац, Кнежево и Рудо девет, Вишеград, Дринић и Мостар 10, Мркоњић Град 11, Бијељина, Приједор, Зворник, Фоча и Сарајево 12, Требиње и Нови Град 13, Рибник и Сребреница 14, Бањалука 15, те Добој 16 степени Целзијусових.
