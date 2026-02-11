Logo
Large banner

Какво нас вријеме очекује сутра?

11.02.2026

15:26

Коментари:

0
Какво нас вријеме очекује сутра?
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће у првом дијелу дана у већини пред‌јела бити промјенљиво облачно уз сунчане периоде, вјетровито и натпросјечно топло, а од подне наоблачење са падавинама.

Ујутро уз ријеке и по котлинама се очекује магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Око подне се очекује јаче наоблачење са кишом на западу, које ће се до вечери ширити ка свим крајевима.

У Херцеговини претежно облачно са кишом, локално јачом, а у вишим пред‌јелима сусњежица и снијег.

Јутарња температура ваздуха биће од три до осам, у вишим пред‌јелима од нула, а дневна од девет до 17, у вишим пред‌јелима од пет степени Целзијусових.

илу-вода-чаша-09112025

Здравље

Симптоми недостатка воде које не смијемо да игноришемо

Дуваће умјерен вјетар, на ударе и јак југо, на сјеверу слаб, јужних смјерова. Послије подне вјетар у слабљењу.

У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава умјерено до претежно облачно вријеме, понегд‌је у Херцеговини и у вишим подручјима је регистрована и киша, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Чемерно три, Калиновик пет, Гацко шест, Хан Пијесак седам, Србац осам, Билећа, Соколац, Кнежево и Рудо девет, Вишеград, Дринић и Мостар 10, Мркоњић Град 11, Бијељина, Приједор, Зворник, Фоча и Сарајево 12, Требиње и Нови Град 13, Рибник и Сребреница 14, Бањалука 15, те Добој 16 степени Целзијусових.

Подијели:

Тагови :

Вријеме

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пад броја обољелих од мобила

Друштво

Пад броја обољелих од мобила

2 ч

0
"Петровићев" клавир од 500.000 КМ стигао у Бијељину

Друштво

"Петровићев" клавир од 500.000 КМ стигао у Бијељину

2 ч

7
"Рамини" специјалци нису прошли тест физичке снаге, организатори их дисквалификовали

Друштво

"Рамини" специјалци нису прошли тест физичке снаге, организатори их дисквалификовали

3 ч

0
Радан Остојић

Друштво

Остојић: Гагић није предсједник БОРС-а

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

03

Олимпијац јавно признао прељубу на ЗОИ: Стигао одговор бивше д‌јевојке

15

58

Влада Српске сутра и о Стратегији за сузбијање насиља у породици

15

50

МУП Српске послао важно обавјештење

15

47

Стевандић са Мајлсом: Очување мира - приоритет Српске

15

37

Здравко Чолић ангажовао обезбјеђење, ево гдје је отпутовао

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner