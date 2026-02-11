Пад броја обољелих од мобила

Извор:
Број случајева морбила у Европи и централној Азији опао је лани на 33.998 са 127.412 у 2024. години, што је пад од скоро 75 одсто, прелиминарни су подаци које су пријавиле 53 земље у европској регији Свјетске здравствене организације /СЗО/.
Овај пад одражава мјере одговора на епидемије, саопштено је из Канцеларије СЗО у БиХ.
Иако је број случајева морбила опао, услови који су довели до поновног појављивања ове смртоносне болести се и даље морају рјешавати, упозоравају из СЗО.
Регионални директор СЗО за Европу Ханс Хенри клуге навео је да је у Европи у посљедње три године од морбила обољело више од 200.000 људи, наводећи да ће се болест морбила ширити све док обухват вакцинацијом не буде 95 одсто.
Морбили су један од најзаразнијих вируса који погађају људе, а на сваку особу која их има може бити заражено до 18 невакцинисаних, што чини морбиле 12 пута заразнијим од грипа.
Осим хоспитализације и смрти, морбили могу изазвати дуготрајне здравствене компликације.
