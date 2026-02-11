Logo
Теслић прогласио Дан жалости након смрти дјевојчице Милице Малић

Извор:

АТВ

11.02.2026

12:42

Теслић прогласио Дан жалости након смрти дјевојчице Милице Малић
Фото: Pixabay

На подручју Теслића за сутра (12.02.2026. године) је проглашен Дан жалости поводом трагичне смрти дјевојчице Милице Малић.

Градоначелник Теслића прогласио је дан жалости на подручју ове локалне заједнице на дан када ће Милица бити сахрањена.

"Дан жалости обиљежиће се спуштањем застава на пола копља на свим јавним установама и предузећима чији је оснивач град Теслић и другим јавним мјестима. Сва физичка и правна лица дужна су да своје понашање односно активности усагласе са овом Одлуком", саопштено је из ГУ Теслић.

Подсјећамо, дјевојчица тешко повријеђена у несрећи код Теслића преминула је јуче на УКЦ РС.

удес теслић

Хроника

Туга у Теслићу: Дјевојчица (5) повријеђена у тешкој несрећи изгубила битку за живот

"Упркос напорима медицинског особља Клинике за анестезију и интензивно лијечење УКЦ РС пацијенткиња је преминула око 16 часова", саопштено је из УКЦ-а.

Породица Малић

Хроника

Дјевојчица на апаратима за дисање: Породица Малић повријеђена уочи донаторске вечери

Таг :

Милица Малић

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Србија

Ово су Марко и Драган који су настрадали на Дрини, порука пријатеља тјера сузе на очи!

44 мин

0
Директор болнице у Чачку поднио оставку након смрти дјевојчице послије операције

Србија

Директор болнице у Чачку поднио оставку након смрти дјевојчице послије операције

57 мин

0

