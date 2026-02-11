Теслић прогласио Дан жалости након смрти дјевојчице Милице Малић

Извор:
АТВ
11.02.2026
12:42
Коментари:0
На подручју Теслића за сутра (12.02.2026. године) је проглашен Дан жалости поводом трагичне смрти дјевојчице Милице Малић.
Градоначелник Теслића прогласио је дан жалости на подручју ове локалне заједнице на дан када ће Милица бити сахрањена.
"Дан жалости обиљежиће се спуштањем застава на пола копља на свим јавним установама и предузећима чији је оснивач град Теслић и другим јавним мјестима. Сва физичка и правна лица дужна су да своје понашање односно активности усагласе са овом Одлуком", саопштено је из ГУ Теслић.
Подсјећамо, дјевојчица тешко повријеђена у несрећи код Теслића преминула је јуче на УКЦ РС.
Хроника
Туга у Теслићу: Дјевојчица (5) повријеђена у тешкој несрећи изгубила битку за живот
"Упркос напорима медицинског особља Клинике за анестезију и интензивно лијечење УКЦ РС пацијенткиња је преминула око 16 часова", саопштено је из УКЦ-а.
Хроника
Дјевојчица на апаратима за дисање: Породица Малић повријеђена уочи донаторске вечери
Хроника
5 д0
Хроника
5 д0
Србија
44 мин0
Србија
57 мин0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму