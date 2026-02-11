Logo
У Српској рођене 22 бебе

Извор:

СРНА

11.02.2026

07:51

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 22 бебе, 13 дјевојчица и девет дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Девет беба рођено је у Бањалуци, три у Бијељини, по двије у Добоју, Требињу, Зворнику и Фочи, а по једна у Приједору и Градишци.

У Бањалуци је рођено пет дјечака и четири дјевојчице, у Бијељини двије дјевојчице и дјечак, у Добоју и Требињу по двије дјевојчице, у Зворнику и Фочи по један дјечак и по једна дјевојчица, у Приједору дјевојчица, а у Градишци дјечак.

Порода није било у породилиштима у Источном Сарајеву и Невесињу.

Таг :

беба

