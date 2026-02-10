Опасност вреба: Дјеца на интернету лако могу постати жртве

Аутор:Зорица Петковић
Опасност вреба - кроз најразноврсније видео игрице,тик-ток, снепчет, вајбер, воцап. Важно је да се размјењују слике, видео садржаји, да буде привлачно, старији основци приступају и потпуно непримјереним садржајима који промовишу насиље, онлајн клађење и порнографију.
Да на интернету нико није безбједан увјерила се и Софија, ученица петог разреда. Срећом, све је прошло без посљедица.
"Листала сам Тик Ток и видјела сам поруку, неки човјек, има 50 година ваљда стално ми је говорио- здраво Софија, ја сам то игнорисала. Онда ме је питао: Да ли станујем негдје близу. Ја сам то пријавила родитељима и онда га блокирала", рекла је ученица петог разреда ОШ "Милош Црњански" Софија Јаворац.
Важно је да родитељи буду упознати и са међусобном онлајн комуникацијом која такође може донијети проблеме.
"У мом разреду гдје сам ја разредни старјешина десила се група гдје су објављивали туђе фотографије, писали непримјерен садржај ,са ружним ријечима, значи дјеца озбиљно не схватају", изјавио је професор информатике Наташа Дардић.
Када дјеца не схватају озбиљно и такви случајеви се понављају упркос упозорењима случај иде на поступање МУП-а у и другим институцијама. Јединица за високотехнолошки криминал МУПa Српске, има неколико десетина случајева кривичних дјела годишње у вези за злоупотребом дјеце, њихових фотографија и видео материјала који се размјењују посредством платформи за комуникацију. Стижу упозорења и за родитеље - пазите са ким вам дјеца комуницирају и шта гледају, како би избјегли најгоре!
"Нама је увијек најдрастичнији примјер када се онлајн комуникација пренесе и она офлајн окружење, када дјеца толико стекну повјерење да буду спремна да пошаљу фотографију, видео и да вјерују тој особи толико да се нађу са том особом уживо што врло често буде злоупотребљено", казала је начелник Јединице за високотехнолошки криминал у Министарству унутрашњих послова Републике Српске Оливије Зимоња.
Најбоља превенција насиља на интернету је упозоравају стручњаци активно укључивање родитеља, праћење и контрола садржаја које дјеца гледају.
