Лаловић: Транспорт пацијената отежан, али безбједност није угрожена

Директор Универзитетске болнице Фоча Ненад Лаловић рекао је Срни да због прекида путне комуникације Фоча - Трново транспорт пацијената јесте отежан, али да безбједност и живот пацијената нису у грожени ни у једном тренутку.
Лаловић је напоменуо да је Универзитетска болница у Фочи наставна база Медицинског факултета и озбиљна здравствена установа, која пружа широк дијапазон услуга секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите.
"Пацијенти код нас долазе из других здравствених установа, а ријетко супротно. А ако је то потребно, ту су алтернативни правци ка Сарајеву преко Рогатице или Горажда", рекао је Лаловић.
Он је додао да се екстремно ријетко дешава транспорт у Универзитетски клинички центар у Бањалуци, али да Влада Српске има и Хеликоптерски сервис, који је пацијентима на располагању у хитним случајевима.
Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић рекао је Срни да је данас почела санација клизишта на путном правцу Фоча - Трново, те да ће ускоро стартовати и санација стубова моста.
Тренутно на програму