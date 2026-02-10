Logo
Лаловић: Транспорт пацијената отежан, али безбједност није угрожена

СРНА

10.02.2026

17:25

0
Болница Фоча
Фото: Болница Фоча

Директор Универзитетске болнице Фоча Ненад Лаловић рекао је Срни да због прекида путне комуникације Фоча - Трново транспорт пацијената јесте отежан, али да безбједност и живот пацијената нису у грожени ни у једном тренутку.

Лаловић је напоменуо да је Универзитетска болница у Фочи наставна база Медицинског факултета и озбиљна здравствена установа, која пружа широк дијапазон услуга секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите.

policija rotacija

Свијет

Два дјечака избодена у школи, у току велика потрага за осумњиченим

"Пацијенти код нас долазе из других здравствених установа, а ријетко супротно. А ако је то потребно, ту су алтернативни правци ка Сарајеву преко Рогатице или Горажда", рекао је Лаловић.

Он је додао да се екстремно ријетко дешава транспорт у Универзитетски клинички центар у Бањалуци, али да Влада Српске има и Хеликоптерски сервис, који је пацијентима на располагању у хитним случајевима.

илу-москва-31102025

Свијет

Сијарто: Русија није напала ниједну чланицу ЕУ

Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић рекао је Срни да је данас почела санација клизишта на путном правцу Фоча - Трново, те да ће ускоро стартовати и санација стубова моста.

Фоча

болница

