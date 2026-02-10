Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

Извор:
АТВ
10.02.2026
17:11
Сутра ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.
Дијелови улица Трла, Жарка Згоњанина, Симе Пандуровића и Краља Александра И Карађорђевића струје неће имати од 09 до 14 часова.
Од 9 до 13 часова без електричне енергије остају дијелови насеља Буквалек, Сладојевићи, Вуклишевићи, Кола, Конатари, Плавшићи, Сутрашњица и Зеленци.
Дио улице Веља Млађеновића без стује остаје од 8 до 10 часова, док дио улице Петра Прерадовића од 9 до 14 часова неће имати стује.
