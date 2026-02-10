Logo
Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

АТВ

10.02.2026

17:11

Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје
Фото: АТВ

Сутра ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.

Дијелови улица Трла, Жарка Згоњанина, Симе Пандуровића и Краља Александра И Карађорђевића струје неће имати од 09 до 14 часова.

удес теслић

Хроника

Туга у Теслићу: Дјевојчица (5) повријеђена у тешкој несрећи изгубила битку за живот

Од 9 до 13 часова без електричне енергије остају дијелови насеља Буквалек, Сладојевићи, Вуклишевићи, Кола, Конатари, Плавшићи, Сутрашњица и Зеленци.

Дио улице Веља Млађеновића без стује остаје од 8 до 10 часова, док дио улице Петра Прерадовића од 9 до 14 часова неће имати стује.

Струја

"Elektrokrajina"

