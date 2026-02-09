Колико кошта квадрат стана у Бањалуци?

09.02.2026
11:25
Коментари:0
Просјечна цијена метра квадратног завршеног продатог стана у Републици Српској у четвртом кварталу прошле године била је 3.052 КМ, док је у Бањалуци износила чак 3.936 КМ, подаци су Републичког завода за статистику.
Просјечна цијена метра квадратног завршеног продатог стана у задњем кварталу лани нижа је за 0,7 одсто него у истом периоду 2024. године.
У Републици Српској је у четвртом кварталу прошле године продато 1.156 завршених станова, од којих је 292 било у Бањалуци.
Корисна површина завршених продатих станова у посматраном периоду била је 62.558 метара квадратних.
