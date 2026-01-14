Држављани БиХ масовно купују станове у Макарској, квадрат и до 8.000 евра

Цијене некретнина у Далмацији, посебно у Макарској, и даље су рекордно високе, те прате општи раст трошкова живота, од комуналних услуга до основних потрепштина, упозоравају агенти за промет некретнинама.

Квадрат стана у релативно новој згради уз море у Макарској досегнуо је чак 8.000 евра, што је тренутни цјеновни максимум. Једнособни и двособни станови у зградама старим од 10 до 15 година, удаљени свега неколико минута хода од плаже, продају се и до 7.000 евра по квадратном метру, ако су уопште доступни на тржишту, пише Слободна Далмација.

Према ријечима Филипа Рафанелија, власника агенције за посредовање у промету некретнинама Навис и дугогодишњег познаваоца тржишта Далмације, станови у новоградњи на подручју Главице, изнад централне основне школе у Макарској, продају се по цијени од отприлике 5.500 евра по квадрату. На пред‌јелу Зеленке, изнад Јадранске магистрале, цијене се крећу од 3.000 до 4.200 евра, док су у зградама саграђенима прије седам година између 3.100 и 3.300 евра по квадратном метру.

- Цијене су на нивоу прошле године и засад нема већих промјена. Потражња постоји и за старије зграде испод магистрале, гд‌је се двособни станови продају по цијени од отприлике 3.400 еура по квадрату, док су једнособни и до 4.000 еура - истиче Рафанели.

Додаје како станове често купују Макарани који посједују више апартмана за своју д‌јецу, али и држављани Босне и Херцеговине који живе и раде у иностранству, као и купци из Пољске, Чешке и Словачке.

Велика потражња влада и за луксузним вилама с базенима у Великом Брду, гд‌је се због преизграђености све мање гради, а цијене се крећу од 750 хиљада до милион евра.

Ипак, дио агената сматра како би након љета могло доћи до корекције цијена, подсјећајући на период након пандемије коронавируса када је тржишни балон нагло пукнуо.

- Инфлација је успорила тржиште још прије годину дана, а цијене су досегнуле ниво који више није одржива. Након туристичке сезоне могуће је благо снижавање, укључујући и цијене најма - процјењују макарски агенти.

Наводе и како су раст цијена додатно потакнули украјински купци на почетку рата у Украјини, док данас доминирају купци из Босне и Херцеговине и средње Европе. Уједно се очекује и пад цијена некретнина у власништву локалног становништва које све чешће од‌јављује туристичке категоризације због раста паушала по лежају и других давања.