Пале тешке ријечи: Пленковић назвао Милановића папком

Предсједник Владе Хрватске Андреј Пленковић назвао је хрватског предсједника Зорана Милановића папком.
Пленковић је ту оцјену дао приликом коментарисања изјаве Милановића у вези са набавком авиона Рафала од Француске за потребе Оружаних снага Хрватске.
Милановић се потпуно изузео од набавке авиона, мада му је Влада упутила пакет да се очитује. Влада је процес водила на начин који је био компетитиван, имали смо понуде 4 различита авиона. Одабрали смо француске Рафале који су по цијени и перформансама били најбољи одабир рекао је Планковић те додао:
“Ниједна Влада до мојих Влада није имала храбрости нити воље нити идеје како да нађе финансијска средства за куповину авиона”.
Објасно је опрема хрватских авионима комплетнија и већа него што ће бити они које ће купити Србији. Србија ће готово дупло више платити своје авионе – истакао је Андреј Пленковић.
Како је објаснио, ништа се не рјешава “преко наших леђа”. Ове државе које продају наоружање, продају то државама које имају међусобно различите релације. Теза коју Милановић пласира је закашњела, нереална и безвезна, само мути води у хрватском јавном простору. Папак је онај који је четири године био премијер, а за ХРЗ није направио ништа, осим неуспјешног ремонта МИГ-ова – јасан је премијер Хрватске.
Сматра да је Милановић љубоморан. Требао би се запитати што је он учинио док је био премијер – рекао је Пленковић, преноси Тпортал.
