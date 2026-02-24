Невјероватна сцена у БиХ: Возач ромобила претиче аутомобил

24.02.2026
22:57
На друштвеним мрежама кружи снимак настао у Бихаћу, гдје се види како возач ромобила претиче аутомобил.
Електрични ромобили већ дуже вријеме представљају озбиљан изазов на нашим цестама. Иако су практично и брзо превозно средство, њихово све масовније коришћење често није праћено јасним правилима, адекватном инфраструктуром и довољном свијешћу о сигурности.
Возачи ромобила неријетко се крећу коловозом, тротоарима и бициклистичким стазама без јасно дефинисаних ограничења, што доводи до несигурности и за пјешаке и за возаче аутомобила. Посебан проблем представља непоштовање саобраћајних прописа, вожња без заштитне опреме, али и недовољна законска регулатива.
Због свега тога, електрични ромобили више нису само тренд урбане мобилности, већ питање сигурности које захтијева системско рјешење, јасна правила и одговорније понашање свих учесника у саобраћају,
Фото/извор: Дневни аваз.
