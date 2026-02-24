Logo
"Република БиХ" не постоји, па ни њен Устав: Још једна празна пријетња

Славиша Ђурковић

24.02.2026

08:40

"Република БиХ" не постоји, па ни њен Устав: Још једна празна пријетња
Фото: AI generated

"Нема Дејтона, враћамо се на Устав Републике БиХ", јасна и нетачна пријетња из уста сарајевских политичара дуже вријеме тјеши јавност ФБиХ усљед притисака које добијају због српског лобирања.

Сервирају је дуже вријеме, посљедњи је као сценарио изложио СДП-ов Зукан Хелез.

“Босна и Херцеговина је призната 1992. без ентитета. Ако крене у то, за пет дана проглашавамо Републику Босну и Херцеговину и враћамо се на устав Републике БиХ. То пише у Дејтону”.

У истом тону, са нешто другачијим распоредом ријечи низали су се политички академици од Раме Исака до Дениса Бећировић.

”Мора постојати могућност и у међународном праву да Босна и Херцеговина користи ону клаузулу из уставног закона из 1995. године, када је речено да уколико Даyтон не буде важио, уколико се не буде проводио, да ће се Босна и Херцеговина вратити на Устав Републике Босне и Херцеговине“, рекао је Семир Ефендић, предсједник Странке за БиХ.

Фамозна клаузула о којој се спекулише по Сарајеву је потписана 12. децембра 1995. године, два дана прије потписивања Дејтонског мировног споразума. Ријеч је о Уставном закону о измјенама и допунама Устава РБиХ који су у Сарајеву брзински усвојили иако је мировни споразум парафиран 21. новембра.

Правник Огњен Тадић сматра да све у шта Бошњаци улажу наду је шарена лажа која им је потурена како би лакше прогутали стварност у којој Република БиХ више не постоји.

”Више пута поновљене приче о примјени тзв. Уставног закона о измјенама и допунама Устава Републике БиХ, у коме је писало да “Република БиХ остварујући своја суверена права може своје унутрашње уређење преобликовати у складу са Уставом БиХ у оквиру Међународног мировног споразума за БиХ”, те да “ако се Међународни мировни споразум за БиХ и Устав БиХ не буду проводили, Република БиХ може прогласити неважећим Међународни мировни споразум за БиХ и наставити да дјелује као међународно призната, суверена и независна држава, у складу са Уставом Републике БиХ', нису ништа друго осим шарене лаже за лаковјерне Бошњаке, којима је овај документ био намијењен и прије више од тридесет година како би лакше прогутали стварност у којој Република БиХ више не постоји. Уосталом, у том бившем акту пише да “овај уставни закон ступа на снагу када га прогласи Скупштина Републике БиХ и чини саставни дио Устава Републике БиХ”, што свакоме писменом довољно јасно говори да то што као прашину бацају у очи лаковјерним Бошњацима заправо и не постоји, јер не постоји ни тај бивши Устав, ни та бивша Република, нити њена бивша Скупштина”, каже Тадић.

Огњен Тадић
Огњен Тадић

Он поручује да те изјаве нису без значаја, јер врло јасно потврђују да је политичко Сарајево све вријеме радило на томе да Дејтонски мировни споразум не доживи успјех.

”Муслимани, односно Бошњаци, путем својих представника врло јасно поручују да нису прекинули борбу за своје ратне циљеве, који су дубоко антидејтонски и које ми препознајемо као стварање ексклузивне муслиманске државе у БиХ. Ако је то већ тако, а јесте, онда је легитимно да им одговоримо да немамо ништа против тога да обнове Републику БиХ, али само на територији која не укључује нити један педаљ Републике Српске. Вјероватно би им исто могли поручити из стоног града Мостара у вези са територијама на којима је хрватски народу у већини”, јасан је Тадић.

Када наведена господа кажу ”ми” ћемо донијети, онда треба да кажу ко су то они и ко ће то спровести - поручује професор уставног права Радомир Лукић. Он истиче да су схватања политичара који потежу такву причу лишена правног и историјског смисла.

радомир лукић
радомир лукић

”Изјаве које се пласирају у посљедње вријеме у федералним медијима су лишене сваког смисла. Изјаве господина Бећировића, Раме Исака или господина Зукана Хелеза су заиста потпуно изван сваког правног и историјског контекста. Устав Републике Босне и Херцеговине и у своје вријеме није био примјењиван на територији Републике Српске ,јер је Република Српска била од 1992. до 1995. године сасвим издвојена и самостална државноправна цјелина. Иначе, у другом контексту тај устав је дерогиран доношењем или потписивањем Анекса 4 Дејтонског мировног споразума, другим ријечима Устава БиХ тако да се он на било који начин не може више помињати”, каже професор уставног права Радомир Лукић.

Реалност је и да су потписивањем Дејтонског споразума тадашње власти РБиХ прихватиле нови уставни поредак, чиме су фактички угасиле институције РБиХ.

Није ово ни први пут да се у политичком бунилу испаљују тешке ријечи без покрића. Слична је била тврдња да би евентуалним одласком ЕУФОР-а из БиХ аутоматски вратили НАТО. И то смо разјаснили, а више можете прочитати у тексту у прилогу:

жељко комшић 12092025

БиХ

Празна пријетња Комшића: НАТО умјесто ЕУФОР-а у БиХ тешка прича

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

