Интер избачен из Лиге шампиона

24.02.2026
23:05
Коментари:0
Након убједљивих 3:1 на сјеверу Европе, Норвежани су показали да то није била случајност, славиши и у храму фудбала, на култном "Ђузепе Меаци", резултатом 2:1.
Иако Кристијан Киву није могао да рачуна на ударне Лаутара Мартинеза и Хакана Чалханоглуа, блиједа партија пред домаћом публиком тешко да може имати оправдање у изостанцима. Боде сада чека петак и жреб који ће им додијелити Манчестер сити или Спортинг.
Домаћин је од првог судијског звиждука кренуо на све или ништа, опседајући гол Хаикина. Редом су покушавали Еспозито, Бастони и Фратези, углавном претећи из ваздуха, али лопта једноставно није хтјела у мрежу.
Боде је стрпљиво чекао своју шансу више од пола сата, када је Евјен први пут озбиљније тестирао Зомера. До одласка на одмор биљежимо и покушај Зјелинског са дистанце, као и двије спорне ситуације у којима је Интер тражио једанаестерац, али је арбитар Ернандез оба пута остао њем.
Казна за промашаје стигла је у 58. минуту. Кардиналну грешку Аканђија и лошу предају лопте није искористио Бломберг, али се лопта одбила право на ногу Јенсу Хаугеу који погађа за мук у Милану.
Киву је покушао да размрдала екипу троструком изменом, Аканђи је чак погодио и стативу у жељи да се искупи, али је тачка на овај двомеч стављена у 72. минуту. Хауге је овога пута био асистент, а Хакон Евјен је мајсторски "поклопио" лопту и погодио даљи угао за недостижних 0:2.
Све што је италијански великан успио да уради до краја био је утјешни погодак у 76. минуту. Бастони је некако угурао лопту преко гол-линије прије него што је Хаикин успио да интервенише. Било је то, испоставиће се, недовољно за било какав преокрет.
Што се тиче осталих мечева, дуел Бајера и Олимпијакоса, завршен је без голова, али и озбиљнијих прилика. Нису Грци били довољно конкретни да би угрозили домаће, који су знали колико предност имају, те су је паметно сачували.
На другој страни, Њукасл и Карабаг су приредили голеаду. Све је почело раним вођством домаћих, који су већ у шестом минуту имали 2:0. Потом је Дуран погодио за Карабаг у 51. минуту, док је одговор енглеског тима стигао свега минут касније, када је Ботман био прецизан, пише Спортињо.
