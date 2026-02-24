Logo
Четвртфинале купа БиХ: Лакташи дочекују Радник

Извор:

АТВ

24.02.2026

20:22

Фудбалери Лакташа пуни оптимизма дочекују утакмицу против Радника у оквиру четвртфинала Купа БиХ.

Тим Слободана Старчевића нада се да пред домаћом публиком може до повољног резултата пред реванш, а шеф струке лидера Прве лиге Републике Српске свјестан је тежине посла.

За добар резултат биће потребно да борбена готовост цијеле екипе буде на највишем нивоу, а да једва чекају први судијски звиждук потврдио је и Марко Бабић. Офанзивац који је из саиграче Марка Перовића и Срђана Башића са осам голова на врху листе стријелаца у Првој лиги Српске, вјерује у добру партију.

Сутра су на програму још двије утакмице четвртфинала Купа БиХ. На тешком испиту је добојска Слога која под вођством новог старог тренера Недима Јусуфбеговића гостује Жељезничару.

Први ће на терен сутра Лакташи и Радник од 13 часова. Утакмица на Грбавици почиње у 16, док ће од 18 и 30 Сарајево дочекати Вележ.

