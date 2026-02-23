Овако је прије годину дана говорио рекордер ''вјечитог'' дербија; Костов за На ивици терена: Надам се да ћу дуго остати у Звезди

Извор:
Јунак 178. вјечитог дербија, фудбалер Црвене звезде Васлије Костов данас је један од најзанимљивијих младих играча у Европи, а прије мање од годину у емисији На ивици терена, још као јуниор, говорио је о остварењу сна, дебију за први тим клуба из Љутице Богдана.
Костов је постао најмлађи стријелац у дербију са само 17 година, девет мјесеци и 11 дана. Рођен је 2008. године и надмашио је рекорд Андрије Максимовића.
Крајем прошле сезоне, екипа емисије На ивици терена била је на тренингу јуниоре које води Ненад Милијаш и тада нам је скренуо пажњу на Костова.
Данас, велики клубови отимају се за овог племенитог фудбалера, велико је питање до када ће Црвена звезда одбијати понуде за њега, а могао би остварити највећи трансфер у историји српског фудбала.
