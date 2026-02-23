Logo
Овако је прије годину дана говорио рекордер ''вјечитог'' дербија; Костов за На ивици терена: Надам се да ћу дуго остати у Звезди

АТВ

23.02.2026

16:11

Ненад Костов
Фото: АТВ

Јунак 178. вјечитог дербија, фудбалер Црвене звезде Васлије Костов данас је један од најзанимљивијих младих играча у Европи, а прије мање од годину у емисији На ивици терена, још као јуниор, говорио је о остварењу сна, дебију за први тим клуба из Љутице Богдана.

Костов је постао најмлађи стријелац у дербију са само 17 година, девет мјесеци и 11 дана. Рођен је 2008. године и надмашио је рекорд Андрије Максимовића.

Крајем прошле сезоне, екипа емисије На ивици терена била је на тренингу јуниоре које води Ненад Милијаш и тада нам је скренуо пажњу на Костова.

Како је тада говорио Костов?

Данас, велики клубови отимају се за овог племенитог фудбалера, велико је питање до када ће Црвена звезда одбијати понуде за њега, а могао би остварити највећи трансфер у историји српског фудбала.

ФК Црвена звезда

