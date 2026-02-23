Logo
Скандал у тенису: Суспендоване двије српске тенисерке

23.02.2026

17:25

Коментари:

0
Тениски рекет
Фото: Pixabay

Агенција за заштиту интегритета тениса одлучила је да изрекне привремене три суспензије због сумње на кршење правила из антикорупцијског програма.

Међу кажњенима су и двије играчице из Србије – Драгиња Вуковић и Мила Машић, као и руски тенисер Марк Кауфман.

Њима је до даљњег онемогућено учешће на турнирима, док надлежни органи не окончају поступак. За сада нису саопштени ни прецизан период трајања суспензије, нити детаљи о конкретним прекршајима који им се стављају на терет.

Вуковићева се тренутно на 563. мјесту на планети и суспендована је од 17. децембра прошле године, али је одлучила да се не жали на одлуку Агенције.

Stopala

Здравље

"Тихи убица" погађа све више људи: Први знаци јављају се на стопалима

Са друге стране, Машићева се налази се на 922. мјесту WTA листе, суспендована је 24. децембра и она је одлучила да се жали, али је њена жалба одбијена.

Суспензија је на снази, а њима је забрањено да се појављују на било каквим тениским догађајима.

