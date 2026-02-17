Logo
Вимблдон ударио контру Ђоковићу

Б92

17.02.2026

15:48

Вимблдон ударио контру Ђоковићу

Озбиљна полемика се повела током Аустралијан опена око приватности коју тенисери и тенисерке имају, односно, немају током великих турнира.

Снимци излива бијеса које је Коко Гоф показала у ходницима стадиона након своје елиминације обишли су свијет, али и изазвали реакције многих играча са тура.

Поред њених колегиница Иге Швјонтек, Џесике Пегуле и Аманде Анисимове, огласио се и Новак Ђоковић који је о томе говорио на једној конференцији за медије.

Татјана Јечменица

Тенис

Новак Ђоковић објавио емотивну поруку након смрти Татјане Јечменице

"Разумијем Коко, саосјећам са њом. И ја сам ломио рекете, знам како је када сте фрустрирани. Живимо у друштву гдје је "садржај" све. Тужно је што данас нигдје не можете да се сакријете и избаците бијес, а да то не сними камера", рекао је Ђоковић и иронично додао:

"Изненађен сам да још увијек немамо камере док се туширамо. То је вјероватно сљедећи корак".

Међутим, тим поводом огласио се и Вимблдон, који је објавио да неће мијењати поставку камера у ходницима "Ол Ингланд клуба".

Александар Бублик

Тенис

Тенисер испрозивао противника: Ја сам за њега Ђоковић

Тиме су Енглези ударили контру Ђоковићу, Гоф и другима који су негодовали, уз образложење да су камере у зонама за загријавање "корисне за промоцију спорта".

Али, заузврат, нагласили су из организације Вимблдона да снимци неће ићи директно у програм ,већ у одложеном снимку, да ће свака камера бити јасно обиљежена и играчи обавијештени о њиховом присуству, а да ће приватне зоне тимова у свлачионици и даље остати строго забрањене за снимање.

(б92)

Новак Ђоковић

