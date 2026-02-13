Logo
Грчки тенисер причао о томе како се напио са Федерером и Надалом

13.02.2026

20:30

Грчки тенисер Стефанос Циципас подијелио је јако занимљиве информације поводом свог првог пијанства.

Тај тренутак забиљежен је током Лејвер купа, када је био у друштву великих ривала, Роџера Федерер и Рафаела Надала.

"Први пут сам се напио са Рафом и Роџером. Био је то први пут да сам пио алкохол у животу. Заправо, одлично за почетак. Нисам могао да пожелим боље мјесто. Нисам баш зна шта да радим, никад раније нисам пробао ништа слично", рекао је Циципас.

Федерер је инсистирао да Грк попије коју.

"Роџер ми је рекао: 'Хајде, мораш да попијеш'. Помислио сам: 'У реду, ако Роџер каже да морам да попијем, морам да попијем'. И било је заиста сјајно. Доми (Тим) је стајао на столу, играо и пјевао. Била је група сјајних људи. Породица, пријатељи. Једна од оних незаборавних ноћи која вас натјера да цијените тенис као тимски спорт. Јер те нед‌јеље смо сви били саиграчи. Нисмо играли једни против других", истиче Циципас.

Stefanos Cicipas

Rodžer Federer

Rafael Nadal

