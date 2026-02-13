У Дубаију без двије најбоље тенисерке свијета

13.02.2026
Прва тенисерка свијета Арина Сабаленка повукла се са турнира из WTA 1000 серије у Дубаију.
Бјелорускиња, која је прошлог месеца стигла до свог четвртог финала Аустралијан опена, играла је у Дубаију девет узастопних година.
Сабаленка, четворострука гренд слем шампионка, поручила је:
"Заиста ми је жао што морам да се повучем из Дубаија. Имам посебну везу са турниром, навијачима и градом. Нажалост, не осјећам се сто одсто спремно. Надам се да ћу се вратити сљедеће године и желим турниру сјајно издање".
Са турнира се повукла и друга тенисерка свијета Ига Швјонтек, која је као разлог навела промјену распореда.
Пољакиња је играла финале у Дубаију 2023. године.
"Жао ми је што морам да објавим да ове године нећу играти у Дубаију због промјене распореда. Надам се да ћу се вратити сљедеће године и поново доживјети сјајан турнир. Видимо се у Индијан Велсу", рекла је Пољакиња, која је у Дохи изгубила од Марије Сакари у четвртфиналу.
Жријеб ће се одржати у суботу.
