Logo
Large banner

"Маракана" јутро после дербија: Из клуба поручују – штета никад већа

Извор:

Б92

23.02.2026

12:15

Коментари:

0
marakana nakon derbija
Фото: FK Crvena zvezda

Стадион "Рајко Митић" претрпио је значајну штету токо 178. "вјечитог" дербија.

Црвена звезда је славила над Партизаном (3:0) и тиме направила рекордну разлику између два највећа у ривала у више него узаврелој атмосфери.

Прије свега на јужној трибини где су били смјештене присталице гостујућег тима.

Како свједоче фотографије и видео записи са лица мјеста, велики број столица је ишчупан из свог лежишта, а у једном тренутку током, те послије окончања меча су и запаљене.

Постојала је и опасност да се меч прекине због тога. Навијачи црно-бијелих су упозорени, након чега је допуштен улазак ватрогасаца на трибину који су пожар угасили.

Гробари изазвали пожар

Фудбал

Ужасне сцене: Прекинут дерби, "Гробари" запалили трибину!

Према наводима људи из клуба домаћина, штета је, осим на трибинама, нанета и семафору, у тоалетима и на капијама. Процјена је да Звезда мора да издвоји 200.000 евра како би је санирала.

Како тврде, то је највећа штета до сада...

Подијели:

Тагови :

Marakana

Grobari

дерби звезда партизан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гдје су у Европи људи најбогатији, а гдје најсиромашнији? На дну љествице "гужва"

Економија

Гдје су у Европи људи најбогатији, а гдје најсиромашнији? На дну љествице "гужва"

35 мин

0
Послодавци траже да се значајно скрати боловање

БиХ

Послодавци траже да се значајно скрати боловање

44 мин

0
СНСД оплео по Станивуковићу: "За васпитаче нема, за своје сараднике има!"

Бања Лука

СНСД оплео по Станивуковићу: "За васпитаче нема, за своје сараднике има!"

45 мин

0
Џефри Епстајн

Свијет

Како је Хрват повезао Епстина са творцем једног од најозлоглашенијих сајтова на интернету

49 мин

0

Више из рубрике

ko je damir cakar novi trener partizan

Фудбал

Ко је Дамир Чакар? Преузео је врућу тренерску столицу Партизана

1 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Фудбал

Стојаковић више није тренер Партизана!

1 ч

0
ФК Црвена Звезда - ФК Партизан

Фудбал

Експресна реакција послије дербија – Партизан нашао новог тренера?

2 ч

0
Славиша Стојановић више није тренер Жељезничара, екипу водио само четири утакмице

Фудбал

Славиша Стојановић више није тренер Жељезничара, екипу водио само четири утакмице

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

39

Тржишним инспекторкама предложен притвор, колега ”пао” на скијању

12

39

Мишић: Повећањем плата створени услови за унапређење предшколства

12

33

Захарова o вези Ендруа са Епстином: У Британији влада "циркус наказа"

12

30

Ко је био "Ел Менчо": Бивши полицајац који је створио најкрвавији нарко-картел на свијету

12

24

Бура у Барселони: Лапорта оптужен за прање новца, огласио се и клуб

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner