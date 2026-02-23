"Маракана" јутро после дербија: Из клуба поручују – штета никад већа

Извор:
Стадион "Рајко Митић" претрпио је значајну штету токо 178. "вјечитог" дербија.
Црвена звезда је славила над Партизаном (3:0) и тиме направила рекордну разлику између два највећа у ривала у више него узаврелој атмосфери.
Прије свега на јужној трибини где су били смјештене присталице гостујућег тима.
Како свједоче фотографије и видео записи са лица мјеста, велики број столица је ишчупан из свог лежишта, а у једном тренутку током, те послије окончања меча су и запаљене.
Постојала је и опасност да се меч прекине због тога. Навијачи црно-бијелих су упозорени, након чега је допуштен улазак ватрогасаца на трибину који су пожар угасили.
Фудбал
Ужасне сцене: Прекинут дерби, "Гробари" запалили трибину!
Према наводима људи из клуба домаћина, штета је, осим на трибинама, нанета и семафору, у тоалетима и на капијама. Процјена је да Звезда мора да издвоји 200.000 евра како би је санирала.
Како тврде, то је највећа штета до сада...
