Logo
Large banner

СНСД оплео по Станивуковићу: "За васпитаче нема, за своје сараднике има!"

Извор:

АТВ

23.02.2026

12:04

Коментари:

0
СНСД оплео по Станивуковићу: "За васпитаче нема, за своје сараднике има!"
Фото: АТВ

За повећање плата васпитачима градоначелник Бањалуке тврди да нема довољно, док је са лакоћом пронашао средства за високе хонораре својим сарадницима, кажу из бањалучког СНСД-а.

"За повећање плата васпитачима градоначелник тврди да нема довољно па ће, због ненамјенског и незаконитог трошења средстава из буџета града, родитељи морати да скупље плаћају вртиће.

Вртићи-15102025

Бања Лука

"Плате су пуштене, вртићи су поскупјели, не иде се у штрајк"

Међутим, са лакоћом је пронашао средства за високе хонораре његовим сарадницима",наводе из СНСД-а.

Из ове политичке партије кажу да Извјештај о извршењу буџета за 2024. годину "оголио незаконитости градоначелника Бањалуке".

"Извјештај о извршењу буџета за 2024. годину оголио је незаконитости градоначелника Бањалуке јер је ставка за уговоре о дјелу пробијена са 80 на 203 хиљаде марака. Незаконито је, на хонораре градоначелникових сарадника и послушника, потрошено 120 хиљада марака више!

Не чуди што Извјештај о извршењу буџета за 2024. касни скоро годину дана у Скупштину и што је инсистирао да ванредна сједница о платама васпитача буде прије. Циљ им је да покушају да прикрију ненамјенско и незаконито трошење новца из буџета", саопштено је из СНСД-а.

Подијели:

Тагови :

СНСД

Драшко Станивуковић

Покрет Сигурна Српска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Црнадак ударио на Станивуковића: Ко притишће чланове ПДП-а?

Република Српска

Црнадак ударио на Станивуковића: Ко притишће чланове ПДП-а?

2 ч

1
Може ли се опозиција ујединити?

Република Српска

Може ли се опозиција ујединити?

3 д

9
Хоће ли опозиција "преотети" ПДП?

Република Српска

Хоће ли опозиција "преотети" ПДП?

3 д

6
Листа за правду и ред

Република Српска

"Не одустајем од кандидатуре": Вукановић поручио шта Станивуковић треба да ради

3 д

9

Више из рубрике

Дијелови насеља у Бањалуци сутра без струје на 15 минута

Бања Лука

Дијелови насеља у Бањалуци сутра без струје на 15 минута

16 ч

0
Поскок

Бања Лука

Змија међу шетачима: На Бањ брду у Бањалуци снимљен поскок

18 ч

0
Зграда са које је пао радник и погинуо у Бањалуци

Бања Лука

Шта се дешава на тржишту некретнина у Бањалуци

1 д

0
"Плате су пуштене, вртићи су поскупјели, не иде се у штрајк"

Бања Лука

"Плате су пуштене, вртићи су поскупјели, не иде се у штрајк"

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

39

Тржишним инспекторкама предложен притвор, колега ”пао” на скијању

12

39

Мишић: Повећањем плата створени услови за унапређење предшколства

12

33

Захарова o вези Ендруа са Епстином: У Британији влада "циркус наказа"

12

30

Ко је био "Ел Менчо": Бивши полицајац који је створио најкрвавији нарко-картел на свијету

12

24

Бура у Барселони: Лапорта оптужен за прање новца, огласио се и клуб

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner