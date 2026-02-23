СНСД оплео по Станивуковићу: "За васпитаче нема, за своје сараднике има!"

Извор:
За повећање плата васпитачима градоначелник Бањалуке тврди да нема довољно, док је са лакоћом пронашао средства за високе хонораре својим сарадницима, кажу из бањалучког СНСД-а.
"За повећање плата васпитачима градоначелник тврди да нема довољно па ће, због ненамјенског и незаконитог трошења средстава из буџета града, родитељи морати да скупље плаћају вртиће.
Бања Лука
"Плате су пуштене, вртићи су поскупјели, не иде се у штрајк"
Међутим, са лакоћом је пронашао средства за високе хонораре његовим сарадницима",наводе из СНСД-а.
Из ове политичке партије кажу да Извјештај о извршењу буџета за 2024. годину "оголио незаконитости градоначелника Бањалуке".
"Извјештај о извршењу буџета за 2024. годину оголио је незаконитости градоначелника Бањалуке јер је ставка за уговоре о дјелу пробијена са 80 на 203 хиљаде марака. Незаконито је, на хонораре градоначелникових сарадника и послушника, потрошено 120 хиљада марака више!
Не чуди што Извјештај о извршењу буџета за 2024. касни скоро годину дана у Скупштину и што је инсистирао да ванредна сједница о платама васпитача буде прије. Циљ им је да покушају да прикрију ненамјенско и незаконито трошење новца из буџета", саопштено је из СНСД-а.
