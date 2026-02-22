Logo
Змија међу шетачима: На Бањ брду у Бањалуци снимљен поскок

22.02.2026

18:21

Поскок
Фото: Facebook /banjaluka.com

На популарном излетишту Бањ брдо у Бањалуци данас, 22. фебруара, снимљена је змија. Према изгледу и шари на тијелу, највјероватније се ради о поскоку, једној од најотровнијих змија на овим просторима.

Снимак је послао читалац који је змију уочио у шумском дијелу међу камењем и сувим лишћем, што је типично станиште за ову врсту.

На видео снимку се види карактеристична цик-цак шара и здепасто тијело, обиљежја која упућују управо на поскока.

Бањ брдо је често посјећена локација за шетњу, рекреацију и боравак у природи, посебно викендом, због чега је важно да грађани буду додатно опрезни приликом кретања шумским стазама и подручјима са камењем и густом вегетацијом.

Стручњаци упозоравају да змије у правилу не нападају људе, али могу реаговати уколико се осјете угрожено или ако се на њих случајно нагази. У случају сусрета препоручује се да се не прилази, не покушава фотографисање из близине и да се змији омогући несметано повлачење.

Грађанима који планирају боравак на Бањ брду савјетује се ношење затворене обуће, опрез при ходању ван уређених стаза и посебна пажња приликом боравка у природи, нарочито у топлијим дијеловима дана када су змије активније. Иако је фебруар календарски још увијек зимски мјесец, високе температуре активирале су природу раније него што је уобичајено.

Змије у овом периоду излазе из својих зимовника (хибернације) како би се загријале на сунцу, али су због ниске температуре околине често успорен, пише banjaluka.com.

Бањалука

Banj brdo

Змија

змија бањ брдо

