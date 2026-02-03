Ко је отац дјетета Милице Тодоровић? Постала мајка, а партнера крије као змија ноге

Извор:
Курир
03.02.2026
15:58
Коментари:1
Милица Тодоровић породила се данас у Београду и на свијет донијела здравог дјечака. Пјевачица се након рођења бебе осјећа одлично, а беба је по рођењу добила највишу оцјену.
Милици је ово прво дијете, а никада није крила да јој је највећа жеља била да постане мајка.
Тодоровићева је током трудноће уживала са својом породицом и најближим пријатељима, а свог партнера никада није представила у јавности.
Након раскида вјеридбе са младићем из Хрватске који је ухапшен прошле године, Милица није жељела у медијима да говори у приватном животу, те се до данас не зна ко је отац бебице.
Сцена
Побједница се током трудноће само једном појавила у јавности и то као гошћа на концерту Емине Јаховић када је добила мноштво похвала.
Милица Тодоровић донијела је одлуку да након порођаја сачува матичне ћелије, чиме је, како се наводи, жељела да обезбиједи додатну сигурност и могућност лијечења у будућности. Ова одлука све је чешћа међу јавним личностима, али и родитељима који желе да на вријеме размишљају о здрављу своје дјеце.
Милица је, према ријечима извора блиског пјевачици, ову одлуку донијела промишљено и без дилеме, сматрајући да је ријеч о важној инвестицији у будућност своје породице. Чување матичних ћелија након порођаја омогућава потенцијалну примјену у лијечењу бројних болести, због чега се све више родитеља одлучује на овај корак.
(Курир)
