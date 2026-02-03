Logo
Мајка хрватске глумице 36 година није знала да је Српкиња

03.02.2026

Бојана Грегорић
Фото: Инстаграм

Мајка хрватске глумице Бојана Грегорић Вејзовић, легендарна југословенска умјетница Божидарка Фрајт, готово четири деценије живјела је не знајући своје право поријекло.

Рођена као Божидарка Грубљешић, дијете Козаре и логора НДХ, истину о свом идентитету сазнала је тек у 36. години – случајно, захваљујући тетки која ју је препознала по изузетној физичкој сличности са убијеном мајком.

Дјевојчица број 527 – дијете без имена

Током Козарачке офанзиве 1942. године, усташке власти су стријељале Божидаркину мајку Виду, док је отац Богдан погинуо у борбама.

Милица Тодоровић

Сцена

Породила се Милица Тодоровић

Једногодишња дјевојчица депортована је у логоре Сисак и Јастребарско, гдје је евидентирана као дијете број 527.

Спасена је у оквиру велике хуманитарне акције Диана Будисављевић, једне од највећих мисија спасавања дјеце у Другом свјетском рату.

Усвојили су је Стјепан и Катарина Фрајт у Загребу, дали јој презиме и нови идентитет – из жеље да је заштите.

Божидарка Фрајт одрасла је не знајући своје право име, поријекло и трагедију која јој је обиљежила најраније дјетињство.

Изградила је велику глумачку каријеру, постала једна од најцјењенијих југословенских глумица и добитница Златне арене, вјерујући да је њен живот започео тек оног дана када је добила дом.

Истина која је дошла послије 36 година

Преокрет се догодио 1976. године. Тетка Дара Грубљешић, медицинска сестра и првоборац, годинама је трагала за несталим дјететом своје сестре.

Када је на телевизији угледала лице славне глумице, схватила је да гледа – своје дијете из Козаре.

Физичка сличност била је јача од свих докумената. Божидарка Фрајт тада је сазнала да је Српкиња, да је једина преживјела из уже биолошке породице и да је њено дјетињство започело у логору.

О том тренутку говорила је ријетко, али је увијек истицала захвалност усвојитељима.

"Узели су ме као дијете. Не сјећам се ничега из ранијег дјетињства… Сјећам се прве хаљине и тога да нисам имала косу", причала је.

Бојанина исповијест: "Не дај Боже никоме…"

Њена кћерка, глумица Бојана Грегорић Вејзовић, данас отворено говори о мајчиној судбини и трауми коју носи њихова породица.

Адисон Реј се обрукала на наступу

Сцена

Испала јој пелена: Пјевачица се обрукала на наступу

У једном интервјуу, на питање може ли замислити да иједно дијете у 21. вијеку пролази кроз слично искуство, одговорила је без задршке:

"Не дај Боже! Страхота, насиље, сирочад… Никад више не поновило се…"

Бојана мајку описује као изузетно храбру жену:

"Њен пут је био и више него тежак, а њена воља и радост живљења више него снажни. Храбри људи корачају напријед и не окрећу се према тузи прошлости… Ето, то је моја мама".

"И даље је лавица"

На Инстаграму је Бојана својевремено објавила црно-бијели портрет мајке уз снажну поруку:

"Била је самохрана мајка од своје 34. године, с двоје дјеце, самостални умјетник… Данас брат и ја водимо бригу о њој, колико нам допусти – јер она је и даље лавица".

У другој објави, уз стару породичну фотографију, глумица је поручила да није одрасла у гламуру, већ у "нормалној породици", у којој је, упркос свему, породица увијек била сигурна лука.

Бојана Грегорић Вејзовић готово двије деценије је у стабилном браку с глумцем Енесом Вејзовићем, с којим има двоје дјеце, а породицу држи даље од медијске експонираности.

Професионално је везана за загребачко позориште Гавела, док повремено ради и у Србији, пажљиво усклађујући снимања са породичним обавезама.

emir hadzihafisbegovic sc jt

Култура

Лорд са буџета: Хаџихафизбеговић за 13 истих представа узео вртоглаву цифру

У каријери је препознатљива по снажним женским улогама у ТВ серијама и по томе што отворено, али достојанствено говори о личним искуствима и породичном насљеђу, пише "Србија данас".

