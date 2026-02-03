Мајка хрватске глумице 36 година није знала да је Српкиња

Извор:
Агенције
03.02.2026
14:21
Коментари:0
Мајка хрватске глумице Бојана Грегорић Вејзовић, легендарна југословенска умјетница Божидарка Фрајт, готово четири деценије живјела је не знајући своје право поријекло.
Рођена као Божидарка Грубљешић, дијете Козаре и логора НДХ, истину о свом идентитету сазнала је тек у 36. години – случајно, захваљујући тетки која ју је препознала по изузетној физичкој сличности са убијеном мајком.
Током Козарачке офанзиве 1942. године, усташке власти су стријељале Божидаркину мајку Виду, док је отац Богдан погинуо у борбама.
Сцена
Породила се Милица Тодоровић
Једногодишња дјевојчица депортована је у логоре Сисак и Јастребарско, гдје је евидентирана као дијете број 527.
Спасена је у оквиру велике хуманитарне акције Диана Будисављевић, једне од највећих мисија спасавања дјеце у Другом свјетском рату.
Усвојили су је Стјепан и Катарина Фрајт у Загребу, дали јој презиме и нови идентитет – из жеље да је заштите.
Божидарка Фрајт одрасла је не знајући своје право име, поријекло и трагедију која јој је обиљежила најраније дјетињство.
Изградила је велику глумачку каријеру, постала једна од најцјењенијих југословенских глумица и добитница Златне арене, вјерујући да је њен живот започео тек оног дана када је добила дом.
Преокрет се догодио 1976. године. Тетка Дара Грубљешић, медицинска сестра и првоборац, годинама је трагала за несталим дјететом своје сестре.
Када је на телевизији угледала лице славне глумице, схватила је да гледа – своје дијете из Козаре.
Физичка сличност била је јача од свих докумената. Божидарка Фрајт тада је сазнала да је Српкиња, да је једина преживјела из уже биолошке породице и да је њено дјетињство започело у логору.
О том тренутку говорила је ријетко, али је увијек истицала захвалност усвојитељима.
"Узели су ме као дијете. Не сјећам се ничега из ранијег дјетињства… Сјећам се прве хаљине и тога да нисам имала косу", причала је.
Њена кћерка, глумица Бојана Грегорић Вејзовић, данас отворено говори о мајчиној судбини и трауми коју носи њихова породица.
Сцена
Испала јој пелена: Пјевачица се обрукала на наступу
У једном интервјуу, на питање може ли замислити да иједно дијете у 21. вијеку пролази кроз слично искуство, одговорила је без задршке:
"Не дај Боже! Страхота, насиље, сирочад… Никад више не поновило се…"
Бојана мајку описује као изузетно храбру жену:
"Њен пут је био и више него тежак, а њена воља и радост живљења више него снажни. Храбри људи корачају напријед и не окрећу се према тузи прошлости… Ето, то је моја мама".
На Инстаграму је Бојана својевремено објавила црно-бијели портрет мајке уз снажну поруку:
"Била је самохрана мајка од своје 34. године, с двоје дјеце, самостални умјетник… Данас брат и ја водимо бригу о њој, колико нам допусти – јер она је и даље лавица".
У другој објави, уз стару породичну фотографију, глумица је поручила да није одрасла у гламуру, већ у "нормалној породици", у којој је, упркос свему, породица увијек била сигурна лука.
Бојана Грегорић Вејзовић готово двије деценије је у стабилном браку с глумцем Енесом Вејзовићем, с којим има двоје дјеце, а породицу држи даље од медијске експонираности.
Професионално је везана за загребачко позориште Гавела, док повремено ради и у Србији, пажљиво усклађујући снимања са породичним обавезама.
Култура
Лорд са буџета: Хаџихафизбеговић за 13 истих представа узео вртоглаву цифру
У каријери је препознатљива по снажним женским улогама у ТВ серијама и по томе што отворено, али достојанствено говори о личним искуствима и породичном насљеђу, пише "Србија данас".
Најновије
Најчитаније
22
59
22
53
22
48
22
40
22
36
Тренутно на програму