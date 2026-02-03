Испала јој пелена: Пјевачица се обрукала на наступу

03.02.2026
Пјевачица Адисон Реј све је популарније име на свјетској сцени.
Прије двије године имала је велики планетарни хит под називом "Дајет Пепси", који јој је донио дуго жељену славу у свијету, а након тога је наставила да ниже успјехе.
Логичан слијед је био и номинација за Греми и наступ на најпрестижнијој свјетској сцени.
Међутим, награда јој је измакла, али је зато наступ остао и те како упамћен - првенствено због доњег веша, који су многи на мрежама окарактерисали као "пелену", поготово након дијела кореографије када је из сукње извирила бијела тканина.
Иначе, Адисон Реј је каријеру започела као инфлунесерка - што ју је много ојачало када су негативни коментари у питању.
Публика ју је прво упознала као једну од најпопуларнијих ТикТок плесачица на свијету, а данас је планетарно позната пјевачица.
Рођена је 6. октобра 2000. године у Лафајету, у савезној држави Луизијана. Плесом је почела да се бави веома рано - већ са шест година похађала је часове балета, џеза и савременог плеса. У интервјуима је истицала да јој је плес био својеврсно уточиште током дјетињства, обиљеженог породичним турбуленцијама и честим селидбама.
Како је сама рекла за "Ролинг Стон" почетком 2025. године, плес јој је давао осјећај контроле и слободе у хаотичним периодима живота.
Иако је током тинејџерских година рјеђе плесала, све се промијенило средином 2019. године, када је открила ТикТок.
Почела је да објављује кратке плесне видео-снимке уз актуелне музичке хитове, а њен енергични стил и харизма брзо су је издвојили из масе. У року од неколико мјесеци прикупила је више од милион пратилаца, а данас је прати скоро 90 милиона људи, што је сврстава међу најпраћеније креаторе на тој платформи.
Like genuinely why is she wearing a diaper https://t.co/J7TbOmvMcS— michael ☆ (@kresnxk) February 2, 2026
Прије ТикТок успеха, Адисон је имала сасвим другачији план - жељела је да постане спортска новинарка. Кратко је студирала новинарство на Универзитету Луизијане, али је већ послије три мјесеца одлучила да напусти факултет и у потпуности се посвети каријери инфлуенсера. Како је касније признала, ТикТок је видјела као свој "улаз у Холивуд".
Први велики глумачки искорак направила је 2021. године, када је добила главну улогу у Нетфликсовој романтичној комедији "Хис Ол Дет", модерној, родно обрнутној верзији тинејџерског класика из 1999. године. Иако филм није наишао на добар пријем код критике, Адисон је убрзо потписала вишемилионски уговор са Нетфликсом, који јој је омогућио да глуми и буде извршна продуценткиња будућих пројеката.
У наредним годинама наставила је да гради глумачку каријеру, укључујући и улогу у хорор филму "Дан захвалности" из 2023. године, а наредне у комедији "Анимал Френдс", у којој Адисон даје глас лику уз велика имена попут Рајана Рејнолдса, Обриј Плазе и Џејсона Момое.
Поред глуме, Адисон Реј посљедњих година све озбиљније гради и музичку каријеру. У августу 2023. објавила је свој први ЕП, а 2024. године остварила је и први улазак на Билборд Хот 100 листу са синглом "Дајет Пепси", који је достигао 54. мјесто.
Посебну пажњу изазвала је њеним изненадним појављивањем на фестивалу Коачела 2025. године, гдје се појавила као гост на наступу експерименталне умјетнице Арче. Том приликом открила је да активно ради на свом дебитантском албуму, који је у међувремену и објавила.
Ипак, наступ на Гремију бацио је малу сјенку на све преходно наведено.
